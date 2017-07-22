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Новые ограничители майнинга на картах NVIDIA GeForce RTX 3060 появятся в середине мая

30 апреля 2021, 12:16




Как неоднократно сообщалось ранее, NVIDIA собирается представить к середине мая новую версию своего механизма LHR (Lite Hash Rate). Его смысл состоит в ограничении производительности видеокарт при обработке процедур майнинга, добавляя при этом новые полезные функции для творческих работников и геймеров. Одна из них - это Resizable BAR, благодаря которой графический ускоритель получает полный доступ ко всему стеку видеопамяти, что может привести к росту производительности графических операций. По оценкам NVIDIA, прирост в некоторых играх может доходить до 12%.

Новые ограничители майнинга на картах NVIDIA GeForce RTX 3060 появятся в середине мая


С переходом на выпуск новых видеокарт NVIDIA их наименования не изменятся. Они не будут отличаться от своих предшественников. По слухам, это затронет все видеокарты серии NVIDIA RTX 30, которые будут оснащены ограничителем криптомайнинга.

В то же время высказываются предположения, что могут быть и исключения, называя в качестве примера RTX 3090. В то же время уже понятно, что все без исключения видеокарты будут оснащаться обновленным графическим процессором.

Новые графические процессоры будут маркироваться как GA10X-XX2; они будут иметь ограничитель криптомайнинга и будут предоставлять поддержку ResizableBAR. Для них потребуются новые драйверы. Именно то, что будет внутри этих драйверов, вызывает сейчас наибольший интерес среди поклонников компьютерного железа.

Последние оценки касаются недавно выпущенного драйвера GeForce ver. 466.27. Уже известно, что он использует тот же ограничитель криптомайнинга RTX 3060, который устанавливался раньше для процессоров GA106-302, но был случайно отключен NVIDIA несколько недель назад:

Новые ограничители майнинга на картах NVIDIA GeForce RTX 3060 появятся в середине мая

Комментарии к драйверу GeForce 466.27. Источник: NVIDIA.


Как и ожидалось, «новые» модели RTX 3060 будут оснащаться графическим процессором GA106-302, но при этом будут иметь новый идентификатор устройства (PCI Device ID). Он будет иметь значение 2504, тогда как прежний имел значение 2503. Это приведет к тому, что карты RTX 3060 будет невозможно использовать со старыми драйверами.

Ожидается, что будущие GeForce RTX 3080 Ti и GeForce RTX 3070 Ti также будут оснащаться обновленными графическими процессорами GAxx2. Более того, высказывается мнение, что и другие видеокарты этого семейства, такие как GeForce RTX 3080, GeForce RTX 3070, в конечном итоге [и без специального анонса] также будут переведены на новые процессоры.

Новые ограничители майнинга на картах NVIDIA GeForce RTX 3060 появятся в середине мая


Такой «поворот» должен вынудить майнеров покупать графические ускорители серии NVIDIA CMP HX. Пойдет ли рынок по пути, указанному NIVIDIA, или иначе, мы узнаем достаточно скоро.

Новые ограничители майнинга на картах NVIDIA GeForce RTX 3060 появятся в середине мая




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