Тайваньская компания BIOSTAR объявила о выпуске универсальных материнских плат B560MX-E Pro и B560MH-E Pro, разработанных под процессоры Intel Core 10/11-го поколений и профессиональных видеокарт. Платы используют процессорный разъем LGA1200, благодаря чему поддерживаются также совместимые процессоры Intel Pentium и Intel Celeron.
Обе платы имеют форм-фактор Micro-ATX. Они предоставляют двухканальный доступ к памяти DDR4 и оснащены четырьмя слотами для установки модулей памяти DDR4, общей емкостью до 128 Гбайт.
Буквально несколько месяцев назад Intel наконец разрешила разгон памяти на наборах микросхем, отличных от Z, в число которых попали и чипсеты B560, используемые на анонсированных платах BIOSTAR. Теперь это позволяет работать с оперативной памятью на частотах до 4000+ (OC) МГц, что является выше официально поддерживаемых в спецификации для процессоров Rocket Lake-S.
Новые платы B560MX-E Pro и B560MH-E Pro поддерживают интерфейс PCIe 4.0, который относят к передовым технологиям сегодняшнего дня. Имеется один слот PCIe 4.0 x16 для установки видеокарты. Для остального оборудования доступны слоты расширения 1 х PCIe 3.0 x1 и 1 х PCIe 3.0 x16. Для подключения жестких и SSD-дисков доступны 4 разъема SATA III (6 Гбит/с) и один разъем M.2 PCIe 4.0 x4 (64 Гбит/с).
Имеются шесть портов USB 3.2 (Gen1), четыре из которых выведены через заднюю панель, а также шесть портов USB 2.0 с двумя выводами через заднюю панель. Для совместимости со старыми, но любимыми многими пользователями устройствами ввода (клавиатура/мышь) установлен порт PS/2.
Кроме того, на двух материнских платах доступны по два разъема для подключения антенны WiFi с поддержкой стандарта WiFi 6, а также один сетевой порт, работающий на чипсете Intel I219V и предоставляющий быстрый доступ к интернету.
Для подключения видео доступен традиционный разъем VGA, а на материнской плате B560MX-E Pro есть также один порт DVI-D.
Информация о ценах пока не сообщается.
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