В базе данных Китайского национального управления по интеллектуальной собственности CNIPA появилось упоминание о новой патентной заявке компании Vivo. Она посвящена дизайну складного смартфона, который в разложенном состоянии позволяет получить полноразмерный экран с планшетным форм-фактором.
Эта информация позволяет сделать вывод, что китайская высокотехнологичная компания, по-видимому, ведет разработку собственного «складного электронного оборудования». Согласно формуле патента, Vivo видит его как полноценное мобильное электронное устройство, которое в разложенном состоянии имеет размер планшета. Оно может складываться как книжка.
Главная особенность предложенной конструкции состоит в использовании двойного дисплея-экрана, части которого установлены внутри половинок корпуса и в разложенном состоянии смыкаются до полного сочленения.
Экран располагается только на внутренней стороне корпуса. С обратной стороны не предусмотрены элементы отображения.
Конструкция спроектирована так, чтобы спереди не было видимых выступов, выемок или «служебных» мест, где контент не отображается. Новая конструкция обеспечивает удобное чтение, удобные возможности для игры и работы. Предусмотрен также стилус. К сожалению, нет информации, предусматривали такое устройство наличие селфи-камеры под поверхностью дисплея.
Обращают внимание, что речь идет о патенте на дизайн, поэтому в документе не отражаются технические детали механизма.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Vivo X60 Pro. В компании называют Vivo X60 Pro революцией в мире мобильной фотографии. Он разработан в тесном сотрудничестве с ZEISS, использует 5-осевую систему стабилизации профессионального уровня и помимо всего прочего оснащается мощным процессором и качественным AMOLED-дисплеем. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона Vivo X60 Pro: фотофлагман с оптикой ZEISS".