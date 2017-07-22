Samsung создает собственный ARM-ноутбук Galaxy Book Go на базе Windows 10. Слухи об этом подтвердили в Samsung, которая не только объявила о намерении анонсировать такое устройство, но даже назвала его основные характеристики.
Samsung Galaxy Book Go работает на 8-нм чипе Qualcomm Snapdragon 7c и ARM-версии Windows 10. Ноутбук весит 1,39 кг. Выбор энергосберегающего чипа позволил компании отказаться от использования вентилятора для охлаждения системы.
Ноутбук имеет 14-дюймовый ЖК-дисплей IPS с разрешением 1920x1080 пикселей, предоставляет встроенную поддержку 4G LTE. Его комплект насчитывает 4 Гбайта оперативной памяти и твердотельный накопитель на 128 Гбайт.
Экран ноутбука Samsung Galaxy Book Go не является сенсорным, корпус имеет довольно стандартный дизайн. Это сделано, чтобы максимально снизить себестоимость модели и сделать ее доступной для рынка.
Однако Samsung не стал экономить на надежности. Galaxy Book Go соответствует стандарту долговечности Mil-810G. Это означает, что он выдерживает падение с высоты 1,2 м и является пыленепроницаемым.
У ноутбука имеется два порта USB-C и один традиционный порт USB-A, разъем для наушников, слот microSD и слот для установки SIM-карты. Емкость батареи составляет 42,3 Втч, что должно обеспечивать достаточное время автономной работы.
Отмечается, что ARM-версия Windows 10 позволяет запускать напрямую только нативные приложения, изначально скомпилированные под ARM-архитектуру. Все остальные приложения на платформе x86, не перевыпущенные в формате UWP, могут запускаться только в режиме эмуляции. По этой причине ARM-версия Windows 10, хотя уже и существует около двух лет на рынке, но до сих пор для нее не создано устройств, которые бы не вызывали нареканий со стороны пользователей. Samsung, похоже, намерена изменить это мнение.
Пока нет официальных данных о будущих ценах на Samsung Galaxy Book Go. По слухам, полноформатная модель будет продаваться в Германии по цене 449 евро (40 600 руб.), а для США Samsung собирается выпустить модель по более низкой цене 349 долларов (26 000 руб.), но без поддержки LTE.
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