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Microsoft добавила «нативности» PWA-приложениям в Windows 10

30 апреля 2021, 20:41




Как стало известно из последних сборок Windows 10 Insider, предназначенных для разработчиков, Microsoft сделала существенные шаги вперед по развитию концепции «прогрессивных веб-приложений» или PWA-приложений, как их часто называют. Цель инициативы Microsoft состоит в том, чтобы сделать PWA-приложения не отличимыми от нативных (обычных) приложений.

Для этого Microsoft предоставила пользователям Windows 10 больше вариантов при выборе способа установки PWA-приложений.

Microsoft ввела возможность установки PWA-приложений в Windows 10


Как сообщает пользователь Florian B, он заметил в последних сборках Windows 10 Insider, что когда производится установка PWA-приложения, то среди предлагаемых опций появились пункты: Create Desktop shortcut для создания ярлыка в меню «Пуск»; Pin to TaskBar для размещения ярлыка на Панели задач и на Рабочем столе; Auto-start on device login для предоставления PWA-приложению права автоматически запускаться на компьютере при его запуске.

Типовые PWA-приложения не позволяли делать подобного до сих пор. Все ссылки на них ограничивались только средой используемого браузера.

Новые предложения Microsoft более соответствуют типичным опциям, которые доступны только нативным приложениям Windows.



Ранее редакция THG.ru опубликовала статью об искусственном интеллекте. Искусственный интеллект уже давно занял важное место в научно-фантастической литературе и голливудских блокбастерах. Именно они формируют мнение большинства людей о том, что из себя представляет ИИ, и чего от него следует ожидать. Но насколько это мнение соответствует реальному положению вещей? Давайте разбираться. Подробнее об этом читайте в статье "Искусственный интеллект: правда и вымысел".

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