Компания Qrator Labs провела опрос 45 крупных и средних российских банков для оценки изменений в масштабах киберугроз в условиях пандемии и развития удаленных форм работы. Были также проведены оценки угроз DDoS-атак и главные направления в организации защиты безопасности.
Как показали данные опроса, наиболее часто в III-IV кв. 2020 г. компании сталкивались с фишингом (44%) и DDoS-атаками (36%). В то же время 42% отметили, что основной всплеск киберугроз пришелся на первое полугодие, связанное с началом защитных мер в условиях нарастающей пандемии, за которым последовал спад мошеннической активности во втором полугодии.
Главными последствиями инцидентов стали в первую очередь финансовые потери (82%). На втором месте оказались последствия от утечек пользовательских данных (71%). Утечки данных впервые отнесли в России к одной из самых серьезных проблем. Год назад практически ни один из участников аналогичного опроса не отметил их как существенный риск для компании.
В целом исследование показало, что рост угроз для финансовых организаций России продолжается уже два года подряд. Главной причиной называют рост активности злоумышленников - так считают 90% опрошенных.
Было отмечено, что основной акцент делается сейчас на компрометацию новых элементов инфраструктуры - VPN-концентраторов. Этот аппаратно-программный комплекс криптографической защиты обслуживает трафик данных, голоса, видео, получаемых при подключении к удаленной сети. Передаваемые данные становятся главной целью для злоумышленников.
Отмечается также рост DDoS-атак на VPN-шлюзы, которые способны парализовать работу ИТ-систем организации. Это заставляет компании искать новые методы для их защиты.
Qrator Labs отмечает серьезность этой проблемы, особенно с учетом падения стабильности российского сегмента интернета. Согласно ранее полученным данным, стабильность сегментов интернет-сети в России снижается, и она занимает уже 13 место в глобальном рейтинге, который ведется с 2016 года. Год назад Россия находилась на 11 месте в списке. В качестве решения эксперты предлагают операторам сетей использовать более продвинутые версии IPv6 наряду с протоколом IPv4. Это поможет повысить стабильность интернет-сегментов и будет способствовать более эффективному противодействию DDoS-атакам.
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