Сквозное шифрование в Facebook Messenger и Instagram появится не ранее 2022 года. Такое заявление было сделано через пост на официальной странице Facebook, где шло обсуждение планов развития системы защиты персональных данных и обеспечения усиленных мер безопасности в отношении распространения публикуемой информации.
Facebook начал активно работать над добавлением в свои сервисы функции сквозного (End-to-End) шифрования (End-to-End Encryption, EEE) еще в 2019 году. Это стало ответной реакцией на усиление требований к защите персональных данных и нарастающий тренд на разграничение частной и публичной информации. Однако позднее работы над инициативой Facebook стали проявлять себя менее активно. Новый пост говорит о том, что обновленная функция контроля конфиденциальности не появится в ближайшее время ни в одном из сервисов компании Facebook.
В то же время, по мнению Facebook, рынок с нетерпением ждет серьезного прогресса в отношении ввода сквозного шифрования, которое должно появиться по умолчанию для сервисов Messenger и Instagram Direct.
Эксперты относятся с большой настороженностью к данной инициативе. Дело в том, что сквозное шифрование предлагается по умолчанию в WhatsApp, мессенджере компании Facebook. Работы по интеграции служб обмена сообщениями WhatsApp, Facebook Messenger и Instagram Direct могут означать понижение существующего уровня безопасности WhatsApp, против чего выступают эксперты.
В то же время отмечается, что возникшая задержка может носить не технический, а политический характер, потому что введение сквозного шифрования в Facebook сразу вызовет серьезное противодействие со стороны правоохранительных органов и активистов защиты безопасности для детей, потому что такие меры не позволят контролировать противозаконные сообщения.
Как отмечает Facebook, компания ищет разумный баланс между безопасностью, конфиденциальностью и защищенностью. По мнению разработчика, необходимо найти сбалансированное решение для создания безопасной среды, сохранив при этом возможность предоставления данных правоохранительным органам в ответ на запросы в случае появления угроз потенциального вреда от деятельности через сервисы в Facebook.
Еще неизвестно, какое именно решение собирается предложить Facebook.
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