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Сквозное шифрование в Facebook Messenger и Instagram появится не ранее 2022 года

03 мая 2021, 11:18




Сквозное шифрование в Facebook Messenger и Instagram появится не ранее 2022 года. Такое заявление было сделано через пост на официальной странице Facebook, где шло обсуждение планов развития системы защиты персональных данных и обеспечения усиленных мер безопасности в отношении распространения публикуемой информации.

Facebook начал активно работать над добавлением в свои сервисы функции сквозного (End-to-End) шифрования (End-to-End Encryption, EEE) еще в 2019 году. Это стало ответной реакцией на усиление требований к защите персональных данных и нарастающий тренд на разграничение частной и публичной информации. Однако позднее работы над инициативой Facebook стали проявлять себя менее активно. Новый пост говорит о том, что обновленная функция контроля конфиденциальности не появится в ближайшее время ни в одном из сервисов компании Facebook.

Сквозное шифрование в Facebook Messenger и Instagram появится не ранее 2022 года


В то же время, по мнению Facebook, рынок с нетерпением ждет серьезного прогресса в отношении ввода сквозного шифрования, которое должно появиться по умолчанию для сервисов Messenger и Instagram Direct.

Эксперты относятся с большой настороженностью к данной инициативе. Дело в том, что сквозное шифрование предлагается по умолчанию в WhatsApp, мессенджере компании Facebook. Работы по интеграции служб обмена сообщениями WhatsApp, Facebook Messenger и Instagram Direct могут означать понижение существующего уровня безопасности WhatsApp, против чего выступают эксперты.

В то же время отмечается, что возникшая задержка может носить не технический, а политический характер, потому что введение сквозного шифрования в Facebook сразу вызовет серьезное противодействие со стороны правоохранительных органов и активистов защиты безопасности для детей, потому что такие меры не позволят контролировать противозаконные сообщения.

Как отмечает Facebook, компания ищет разумный баланс между безопасностью, конфиденциальностью и защищенностью. По мнению разработчика, необходимо найти сбалансированное решение для создания безопасной среды, сохранив при этом возможность предоставления данных правоохранительным органам в ответ на запросы в случае появления угроз потенциального вреда от деятельности через сервисы в Facebook.

Еще неизвестно, какое именно решение собирается предложить Facebook.



Ранее редакция THG.ru опубликовала статью об искусственном интеллекте. Искусственный интеллект уже давно занял важное место в научно-фантастической литературе и голливудских блокбастерах. Именно они формируют мнение большинства людей о том, что из себя представляет ИИ, и чего от него следует ожидать. Но насколько это мнение соответствует реальному положению вещей? Давайте разбираться. Подробнее об этом читайте в статье "Искусственный интеллект: правда и вымысел".

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