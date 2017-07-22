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Первые процессоры AMD Zen4 появятся к концу 2022 года

03 мая 2021, 12:58




В Twitter появился пост, подписанный пользователем @sepeuwmjh, который дает некоторые пояснения по существующей дорожной карте развития продуктовых линеек процессоров AMD. В частности, пост содержал информацию, что анонс будущей архитектуры Zen4 можно ожидать во втором полугодии 2022 года, ориентировочно в сентябре-октябре 2022 года, а выпуск первых готовых продуктов на новой архитектуре можно ожидать месяцем позже, т.е. приблизительно в октябре-ноябре 2022 года.



Автор слухов имел в виду в первую очередь выпуск будущих процессоров с кодовым наименованием Raphael. Они будут содержать ядра Zen4 и графический процессор Navi2.

В определенной степени эта информация не противоречит другим слухам, в частности, касающиеся задержек с выходом процессоров AMD Warhol (Zen 3+). По слухам, они появятся не ранее IV кв. текущего 2021 года.

Это указывает на то, что еще на протяжении минимум одного года основной архитектурой для AMD остается Zen 3. Повышенное внимание к AMD Warhol можно объяснить тем, что процессора этой серии работают с существующей памятью DDR4, тогда как переход на Zen4 означает, что процессорам потребуется обеспечить совместимость с новой памятью DDR5.

Отмечается также, что процессор Warhol необходим AMD также для того, чтобы противопоставить его конкурентам, в частности, процессорам серии Intel Alder Lake, где появятся ряд существенных технологических обновлений.

Нынешняя дорожная карта AMD выглядит следующим образом:

Первые процессоры AMD Zen4 появятся к концу 2022 года

Дорожная карта AMD, Источник: MebiuW, VideoCardz.


Необходимо отметить, что до сих пор AMD не давала подтверждений в отношении Warhol и Raphael, хотя об этих процессорах давно говорят публичные ИТ-издания и отдельные эксперты. Пока дорожная карта развития продуктовой линейки с архитектурой AMD Zen выглядит следующим образом:

Первые процессоры AMD Zen4 появятся к концу 2022 года


Официально известно, что Zen4 будет использовать 5-нм техпроцесс.



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