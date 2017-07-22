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Куо: Apple отрабатывает технологии управления складным iPhone через HomePod

03 мая 2021, 15:54




Apple ведет разработку собственной модели складного смартфона iPhone, заявил популярный аналитик Мин-Чи Куо в своей записке для инвесторов, с которой ознакомились создатели сайта MacRumors. Это устройство будет иметь 8-дюймовый OLED-дисплей с гибким сочленением. Его разрешение будет соответствовать QHD+. Устройство должно появиться на рынке в 2023 году.

Куо: Apple отрабатывает технологии управления складным iPhone через HomePod


В частности, Мин-Чи Куо написал следующее: «Опираясь на наше недавнее исследование рынка мобильных устройств, мы сегодня делаем прогноз, что Apple, скорее всего, готовит к выпуску складной iPhone с 8-дюймовым гибким OLED-дисплеем QHD+. Запуск должен состояться в 2023 году. Эксклюзивным сборщиком дисплеев будет выступать американская компания SDC из Калифорнии, эксклюзивным поставщиком дисплейных панелей - компания Samsung Foundry. Опираясь на собранные логистические заявки поставщикам Apple, мы оцениваем, что компания собирается поставить на рынок 15-20 млн единиц складных iPhone в 2023 году. По предварительным оценкам, в складных iPhone найдут применение технологии серебряных нановолокон, разработанные компанией TPK Holding. Эта технология будет выбрана взамен проприетарной технологии Y-Octa, разработанной в Samsung (SDC) и используемой на премиальных моделях смартфонов серии Galaxy S.

По оценкам Куо, обзавестись собственной складной моделью захотят в будущем все крупных бренды - производители смартфонов. Переход на складные модели станет следующим Wow-фактором, побуждающим владельцев премиального сегмента переходить на новую модель. По оценкам Куо, Apple имеет очень высокие шансы стать лидером в этом сегменте рынка и «крупнейшим в мире бенефициаром» от внедрения складных моделей. По словам Куо, в 2023 году Apple поставит на рынок в 2023 году от 15 до 20 млн единиц складных iPhone.

Как заявил Куо, в настоящее время складные модели рассматриваются концептуально как устройства, которые можно применять как смартфон (в сложенном состоянии) либо как планшет (в разложенном состоянии). По оценкам Куо, в будущем главной идеей станет то, что складные модели создадут новую нишу в мобильном сегменте. Они будут рассматриваться как новые универсальные устройства, сочетающие в себе преимущества смартфонов, планшетов и ноутбуков, стирая между ними грань в применении. Благодаря тому, что в настоящее время Apple уже имеет широкую кросс-продуктовую экосистему, в которую входят смартфоны, планшеты и ноутбуки, а также опираясь на использование надежного и удобного в обращении оборудования, Apple сумеет стать «крупнейшим бенефициаром» на этапе роста популярности складных устройств.

Куо: Apple отрабатывает технологии управления складным iPhone через HomePod


По мнению Куо, будущий iPhone будет использовать сенсорный интерфейс для управления, работающий на технологии серебряных нановолокон. Этот интерфейс уже применяются в умной колонке HomePod. Созданный задел позволяет наработать необходимый опыт и создает уже сейчас «долгосрочное конкурентное преимущество» для Apple, когда эта технология будет применяться для складных устройств.

Куо также высказал предположение, что в будущем складные устройства будут иметь несколько осей сгиба, поворотный экран среднего и большого размера и будут отличаться повышенной долговечностью. Исходя из этих требований, выбор пал именно на технологию нановолокон и заставил отбросить из рассмотрения технологию SDC Y-Octa.



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