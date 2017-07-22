Apple ведет разработку собственной модели складного смартфона iPhone, заявил популярный аналитик Мин-Чи Куо в своей записке для инвесторов, с которой ознакомились создатели сайта MacRumors. Это устройство будет иметь 8-дюймовый OLED-дисплей с гибким сочленением. Его разрешение будет соответствовать QHD+. Устройство должно появиться на рынке в 2023 году.
В частности, Мин-Чи Куо написал следующее: «Опираясь на наше недавнее исследование рынка мобильных устройств, мы сегодня делаем прогноз, что Apple, скорее всего, готовит к выпуску складной iPhone с 8-дюймовым гибким OLED-дисплеем QHD+. Запуск должен состояться в 2023 году. Эксклюзивным сборщиком дисплеев будет выступать американская компания SDC из Калифорнии, эксклюзивным поставщиком дисплейных панелей - компания Samsung Foundry. Опираясь на собранные логистические заявки поставщикам Apple, мы оцениваем, что компания собирается поставить на рынок 15-20 млн единиц складных iPhone в 2023 году. По предварительным оценкам, в складных iPhone найдут применение технологии серебряных нановолокон, разработанные компанией TPK Holding. Эта технология будет выбрана взамен проприетарной технологии Y-Octa, разработанной в Samsung (SDC) и используемой на премиальных моделях смартфонов серии Galaxy S.
По оценкам Куо, обзавестись собственной складной моделью захотят в будущем все крупных бренды - производители смартфонов. Переход на складные модели станет следующим Wow-фактором, побуждающим владельцев премиального сегмента переходить на новую модель. По оценкам Куо, Apple имеет очень высокие шансы стать лидером в этом сегменте рынка и «крупнейшим в мире бенефициаром» от внедрения складных моделей. По словам Куо, в 2023 году Apple поставит на рынок в 2023 году от 15 до 20 млн единиц складных iPhone.
Как заявил Куо, в настоящее время складные модели рассматриваются концептуально как устройства, которые можно применять как смартфон (в сложенном состоянии) либо как планшет (в разложенном состоянии). По оценкам Куо, в будущем главной идеей станет то, что складные модели создадут новую нишу в мобильном сегменте. Они будут рассматриваться как новые универсальные устройства, сочетающие в себе преимущества смартфонов, планшетов и ноутбуков, стирая между ними грань в применении. Благодаря тому, что в настоящее время Apple уже имеет широкую кросс-продуктовую экосистему, в которую входят смартфоны, планшеты и ноутбуки, а также опираясь на использование надежного и удобного в обращении оборудования, Apple сумеет стать «крупнейшим бенефициаром» на этапе роста популярности складных устройств.
По мнению Куо, будущий iPhone будет использовать сенсорный интерфейс для управления, работающий на технологии серебряных нановолокон. Этот интерфейс уже применяются в умной колонке HomePod. Созданный задел позволяет наработать необходимый опыт и создает уже сейчас «долгосрочное конкурентное преимущество» для Apple, когда эта технология будет применяться для складных устройств.
Куо также высказал предположение, что в будущем складные устройства будут иметь несколько осей сгиба, поворотный экран среднего и большого размера и будут отличаться повышенной долговечностью. Исходя из этих требований, выбор пал именно на технологию нановолокон и заставил отбросить из рассмотрения технологию SDC Y-Octa.
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