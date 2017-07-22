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Снимки задней панели P50 отражают стремление Huawei создать уникальный дизайн

03 мая 2021, 16:56




Давно ожидаемый смартфон Huawei P50 должен появиться в июне. Ранее выпуск новой модели из популярной серии P был отложен по нескольким причинам, главная из которых - возникшие проблемы с цепочкой поставок. Но несмотря на все задержки, многие продолжают с нетерпением ждать появления любой информации об этой новинке. Многие ожидают от Huawei новых или необычных решений, за счет которых эта китайская компания постарается восстановить свое лидерство на рынке.

Снимки задней панели Huawei P50 отражают стремление создать уникальный дизайн


Недавно в распоряжение исследователей из издания Gizmochina попала информация о том, как будет выглядеть будущий смартфон. Полученные наброски показывают, что Huawei P50 будет выглядеть несколько иначе, чем предшественник Huawei P40 и даже Mate 40, выпущенный в прошлом году.

Дизайн будущего смартфон Huawei P50, попавший на этот раз, больше напоминает вариант из ранних утечек, когда конструкция прорабатывалась на уровне эскизного проекта.

Снимки задней панели Huawei P50 отражают стремление создать уникальный дизайн


Как хорошо видно на новых снимках, у Huawei P50 будет установлено четыре камеры. Три камеры будут располагаться внутри верхнего модуля круглой формы; там же будет находиться датчик лазерной фокусировки. Внутри второго круглого модуля, расположенного ниже, будет находиться зум-объектив перископического типа. Оба модуля будет располагаться на единой платформе, где выведен логотип LEICA и имеется светодиодная вспышка.

Снимки задней панели Huawei P50 отражают стремление создать уникальный дизайн


Дисплей Huawei P50 имеет круглое отверстие по центру. На новых снимках экран выгнут, хотя ранее издание Onleaks сообщало, что его экран будет плоским. Этот признак заставляет относиться с настороженностью к новому снимку.

Интересно, что ранее в социальной сети Weibo появились другие снимки макетов Huawei P50. Хотя у них конструкция корпуса с камерами имеют сходство с новым снимком, показанным выше, сенсоры камер размещаются иначе: в каждом круге размещены по две камеры, а модуля лазерной фокусировки нет.
Снимки задней панели Huawei P50 отражают стремление создать уникальный дизайн




Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Vivo X60 Pro. В компании называют Vivo X60 Pro революцией в мире мобильной фотографии. Он разработан в тесном сотрудничестве с ZEISS, использует 5-осевую систему стабилизации профессионального уровня и помимо всего прочего оснащается мощным процессором и качественным AMOLED-дисплеем. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона Vivo X60 Pro: фотофлагман с оптикой ZEISS".

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