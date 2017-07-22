Давно ожидаемый смартфон Huawei P50 должен появиться в июне. Ранее выпуск новой модели из популярной серии P был отложен по нескольким причинам, главная из которых - возникшие проблемы с цепочкой поставок. Но несмотря на все задержки, многие продолжают с нетерпением ждать появления любой информации об этой новинке. Многие ожидают от Huawei новых или необычных решений, за счет которых эта китайская компания постарается восстановить свое лидерство на рынке.
Недавно в распоряжение исследователей из издания Gizmochina попала информация о том, как будет выглядеть будущий смартфон. Полученные наброски показывают, что Huawei P50 будет выглядеть несколько иначе, чем предшественник Huawei P40 и даже Mate 40, выпущенный в прошлом году.
Дизайн будущего смартфон Huawei P50, попавший на этот раз, больше напоминает вариант из ранних утечек, когда конструкция прорабатывалась на уровне эскизного проекта.
Как хорошо видно на новых снимках, у Huawei P50 будет установлено четыре камеры. Три камеры будут располагаться внутри верхнего модуля круглой формы; там же будет находиться датчик лазерной фокусировки. Внутри второго круглого модуля, расположенного ниже, будет находиться зум-объектив перископического типа. Оба модуля будет располагаться на единой платформе, где выведен логотип LEICA и имеется светодиодная вспышка.
Дисплей Huawei P50 имеет круглое отверстие по центру. На новых снимках экран выгнут, хотя ранее издание Onleaks сообщало, что его экран будет плоским. Этот признак заставляет относиться с настороженностью к новому снимку.
Интересно, что ранее в социальной сети Weibo появились другие снимки макетов Huawei P50. Хотя у них конструкция корпуса с камерами имеют сходство с новым снимком, показанным выше, сенсоры камер размещаются иначе: в каждом круге размещены по две камеры, а модуля лазерной фокусировки нет.
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