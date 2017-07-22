Характеристики мобильного графического ускорителя NVIDIA RTX 3050 Ampere попали в публичный доступ через базу данных проверок GPU-Z. Автор проведенного теста остался неизвестен (Anonymous). Проверка проводилась на ноутбуке, где была установлена видеокарта с еще не выпущенным графическим ускорителем RTX 3050 Ti. Полученные данные подтвердили некоторые сведения, которые раньше встречались только в слухах.
Прежде всего, стало известно, что в серии RTX 3050 используется графический процессор GA107. Это касается как базовой версии RTX 3050, так и Ti-версии RTX 3050 Ti. Согласно принятой в NIVIA кодификации обозначение Ti (Titanium) обозначает более мощную версию.
Возросшая производительность для Ti-моделей обычно достигается не за счет заводского разгона, а за счет оснащения более мощной графической поддержки, оцениваемой по большему количеству исполнительных блоков. В терминологии NVIDIA b[ называют CUDA Cores или Shaders. Согласно полученным данным, графический ускоритель RTX 3050 Ti имеет 2560 ядер CUDA, что совпадает со спецификацией собранных ранее благодаря утечкам данным.
Отмечается, что графический процессор GA107 имеет идентификатор PCI 25A0; это подтверждают данные в GPU-Z. Идентификатор поставщика (subvendor) указывает, что речь идет о разработке тайваньской компании Clevo/Kapok. Поскольку на рынке еще нет ноутбуков, оснащенных данным ускорителем, можно сделать вывод что речь идет о проверке инженерами Clevo.
Как указывают просочившиеся данные, частота разгона RTX 3050 Ti составляет 1485 МГц (при номинальной тактовой частоте 1222 МГц), а память работает на частоте 1500 МГц. Поскольку видеокарта имеет 128-битную шину и оснащена 4 Гбайтами буферной видеопамяти типа GDDR6, пропускная способность рассчитывается автоматически на уровне 192 Гбит/с.
На достоверность опубликованных данных указывает показатель ROPs (блоки растровых операций) / TMUs (блоки текстурных операций). В документе он указан как 32 ROPs / 213 TMUs. Известна одна из ошибок GPU-Z: этот механизм показывает неверные значения TMUs для еще не выпущенных графических ускорителей. В данном случае он должен показывать 80 TMU.
Технические характеристики NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti. Источник: TechPowerUP
Ожидается, что анонс серии NVIDIA GeForce RTX 3050 будет привязан к запуску процессоров Intel Core H-серии 11-го поколения (Tiger Lake-H); запуск последних запланирован на 11 мая.
Серия RTX 3050 относится к игровым графическим ускорителям Ampere начального уровня. Он предназначен для поддержки разрешения 1080p.
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