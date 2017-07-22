Как сообщает индийское издание India Today, один из покупателей популярного смартфона Xiaomi Redmi Note 9 Pro недавно получил неприятный опыт в Индии: его аппарат загорелся во время работы.
Об инциденте сообщила сестра пользователя через Twitter. Хотя позднее ее твит был удален, те, кто успели прочитать его, узнали, что 28 апреля телефон ее брата загорелся во время работы. Телефон был куплен в декабре прошлого года, поэтому ему едва исполнилось четыре месяца.
Женщина не называла марки телефона, но если судить по фотографии, это Redmi Note 9 Pro. Как сообщает женщина, для тушения возгорания пришлось поливать телефон водой. К счастью, во время инцидента никто не пострадал.
Как уже было сказано, позднее сообщение было удалено. Возможно, это произошло после того, как к женщине обратилась служба поддержки Xiaomi India. Тем не менее, снимки обугленного смартфона, которыми она поделилась в Twitter, и скриншот ее твита были сохранены.
После того, как эта информация попала в India Today, сотрудники издания обратились с запросом в Xiaomi. Служба технической поддержки Xiaomi сообщила, что уже ведется расследование. В ходе предварительного расследования было высказано предположение, что смартфон мог загореться из-за «внешнего воздействия».
Напомним, что последняя модификация этой модели - Xiaomi Redmi Note 9 Pro 5G. Она была выпущена 1 декабря 2020 года. Смартфон оснащен чипсетом Snapdragon 750G 5G с графическим процессором Adreno 619. В нем установлен емкостный сенсорный IPS-экран с разрешением 1080 x 2400 пикселей и плотностью 395 dpi. Задняя камера состоит из сенсоров на 108 Мп (широкоугольный) + 8 Мп (сверхширокоугольный) + 2 Мп (макро) + 2 Мп (датчик глубины). Фронтальная камера имеет разрешение 16 Мп. Смартфон питается от несъемного аккумулятора емкостью 4820 мАч и поддерживает быструю зарядку мощностью 33 Вт, способную зарядить его батарею до 100% за 58 мин.
Если внимательно присмотреться к снимкам загоревшегося смартфона и сравнить с фотографиями новых устройств Xiaomi Redmi Note 9 Pro 5G, то нетрудно заметить, что модели сильно различаются по дизайну. Это позволяет предположить, что женщина купила либо устаревшую модель со склада, либо это была фальсифицированная модель. Расследование продолжается.
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