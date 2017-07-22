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UL Benchmarks объявил о создании теста 3DMark Wild Life Extreme

04 мая 2021, 15:47




Компания UL Benchmarks выпустила кросс-платформенный тест 3DMark Wild Life Extreme, представляющий собой усовершенствованную, расширенную версию графического теста 3DMark Wild Life, выпущенного в прошлом году и предназначенного для оценки подсистемы графики устройств, работающих под управлением Android, iOS и Windows.

Новая расширенная версия 3DMark Wild Life Extreme позволяет оценить производительность мобильных устройств с точки зрения графики ноутбуков под управлением Windows, настольных ARM-систем под Windows 10, компьютеров Apple Mac с процессором M1, а также нового поколения смартфонов и планшетов.

UL Benchmarks объявил о создании теста 3DMark Wild Life Extreme


Тест 3DMark Wild Life Extreme предоставляет два варианта запуска. Первый вариант реализует быстрый тест и предназначен для грубой оценки производительности графической системы. Второй способ служит для проведения длительного теста, который позволяет оценить графику на длительных периодах при большой нагрузки.

Используя полученный результат в первом варианте теста, можно сравнить производительность графического процессора на разных платформах, получая на выходе универсальный числовой показатель. По результатам второго запуска вместо единого показателя оценки выдаются результаты стресс-теста в виде диаграммы. Она показывает, что происходит с производительностью и нагревом устройства во время длительного интенсивного использования.

В результате, благодаря подробным диаграммам, спискам и рейтингам, 3DMark позволяет получить глубокое представление о производительности устройства на разных платформах, в том числе под управлением Android и iOS.

Новый тест 3DMark Wild Life Extreme позволяет оценить действие различных новых графических эффектов, операций трассировки и повышения качества отображения полигональных фигур, отображения крупных частиц. Его требования к аппаратной поддержке из-за этого более чем в три раза выше, чем у обычного теста Wild Life. Перед началом проверки масштабирования выводимого на экран содержимого в тесте выполняется рендеринг с разрешением 3840х2160 пикселей (4K UHD).

В системах Android и Windows тест использует API Vulkan. На iOS и Mac используется Metal. В Windows 10 на Arm используется DirectX 12. Таким образом, новый тест позволяет сравнивать результаты для разных платформ и доступных для них API.



Ранее редакция THG.ru опубликовала статью об искусственном интеллекте. Искусственный интеллект уже давно занял важное место в научно-фантастической литературе и голливудских блокбастерах. Именно они формируют мнение большинства людей о том, что из себя представляет ИИ, и чего от него следует ожидать. Но насколько это мнение соответствует реальному положению вещей? Давайте разбираться. Подробнее об этом читайте в статье "Искусственный интеллект: правда и вымысел".

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