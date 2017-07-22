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Kodak создала уникальную мобильную камеру Kodak Step типа «3-в-1»

04 мая 2021, 17:57




Kodak создала уникальную мобильную камеру Kodak Step типа «3-в-1». Она позволяет делать четкие и живописные фотографии и видео, чтобы затем распечатывать снимки прямо на месте, в путешествии.

Камера имеет разрешение 13 Мп. Благодаря этому, можно не только делать фотографии, но и снимать видео со звуком при разрешении 1080p.

Kodak создала уникальную мобильную камеру Kodak Step типа «3-в-1»


Функция печати интересна тем, что встроенный цифровой принтер не требует чернил: достаточно использовать специальную фотобумагу ZINK.

Сама камера занимает немного места, и по своим размерам чуть больше обычного смартфона. Kodak Step легко носить с собой, она не расходует энергию во время ношения, что неизбежно происходит со смартфоном, особенно в дальних поездках. Там из-за частого отсутствия покрытия мобильной сетью нередко возникает проблема повышенного энергопотребления. В таких ситуация аккумулятор смартфона начинает активно искать сеть и быстро расходует доступный ресурс батареи. В результате пользователь теряет не только связь, но и возможность сделать качественный снимок во время путешествия.

Камера Kodak Step лишена этого неудобства. Для удобства ношения она поставляется с ремешком на запястье.



В камере Step имеется режим фотобумаги. Он позволяет применять различные фильтры, добавлять забавные смайлики, создавать декоративные рамки и добавлять персонализированные штрихи к своим изображениям.

Еще больше возможностей по улучшению фотографий можно получить, подключившись к приложению на телефоне через Bluetooth. Доступны, например, функции изменения цветовой температуры, яркости, создания кадрирования и добавления текста.

Камера мгновенной печати Kodak Step продается за 129,99 доллара (9 700 руб.).



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