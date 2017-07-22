В сентябре прошлого года полиция Нью-Йорка взяла в аренду робота-собаку Spot, созданного компанией Boston Dynamics, за 94 000 долларов. Он получил кличку Digidog, прошел «переобучение», и с октября прошлого года полиция начала отправлять робота на места преступлений и захвата заложников. Как стало известно, полиция Нью-Йорка преждевременно прервала контракт «найма» робота и планирует вернуть его разработчику. Поводом для увольнения робота стала негативная реакция общественности на использование роботов в деятельности полиции, сообщает New York Times.
История робота Spot очень непростая. Сначала разработкой подвижного робота занималась робототехническая компания Boston Dynamics. Проект создавался в интересах оборонного агентства DARPA и других государственных структур. Затем проект был передан от Google к Softbank, а позднее к Hyundai.
В этот момент Boston Dynamics выпустила четвероногого робота Spot, используя наработки прежнего проекта. На первых порах Boston Dynamics разрешила продавать робота Spot только избранным компаниям. Однако позднее это ограничение было снято. Начиная с сентября прошлого года, робот Spot стал потребительским продуктом. Теперь его можно купить «всего» за 75 000 долларов.
Долгое время странно реалистичный робот Boston Dynamics был известен большинству только по видеороликам. О нем шутили как о призраке апокалипсиса роботов. Но шутки стали менее забавными, когда полицейское управление Нью-Йорка приступило к патрулированию территории города с участием Spot.
Boston Dynamics заявляла, что Spot идеально подходит для обслуживания, осмотра и составления территорий. Как и другие роботы Boston Dynamics, движения Spot настолько органичны, что кажутся довольно жуткими со стороны. Spot способен подниматься по лестнице и ходить по неровной местности, на которой роботы меньшего размера опрокидываются.
В октябре прошлого года полиция Нью-Йорка начала отправлять робота Spot по кличке Digidog на места совершения преступлений и захвата заложников. Начало работы робота на территории города вызвало у общественности ассоциации с антиутопией. Негативная реакция в основном распространялась через интернет. В результате Департамент полиции Нью-Йорка решил прервать деятельность робота-полицейского и вернуть «собаку» производителю раньше намеченного срока.
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