РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Полиция Нью-Йорка уволила робота Boston Dynamics раньше срока

04 мая 2021, 19:12




В сентябре прошлого года полиция Нью-Йорка взяла в аренду робота-собаку Spot, созданного компанией Boston Dynamics, за 94 000 долларов. Он получил кличку Digidog, прошел «переобучение», и с октября прошлого года полиция начала отправлять робота на места преступлений и захвата заложников. Как стало известно, полиция Нью-Йорка преждевременно прервала контракт «найма» робота и планирует вернуть его разработчику. Поводом для увольнения робота стала негативная реакция общественности на использование роботов в деятельности полиции, сообщает New York Times.

История робота Spot очень непростая. Сначала разработкой подвижного робота занималась робототехническая компания Boston Dynamics. Проект создавался в интересах оборонного агентства DARPA и других государственных структур. Затем проект был передан от Google к Softbank, а позднее к Hyundai.

Полиция Нью-Йорка уволила робота Boston Dynamics раньше срока


В этот момент Boston Dynamics выпустила четвероногого робота Spot, используя наработки прежнего проекта. На первых порах Boston Dynamics разрешила продавать робота Spot только избранным компаниям. Однако позднее это ограничение было снято. Начиная с сентября прошлого года, робот Spot стал потребительским продуктом. Теперь его можно купить «всего» за 75 000 долларов.

Долгое время странно реалистичный робот Boston Dynamics был известен большинству только по видеороликам. О нем шутили как о призраке апокалипсиса роботов. Но шутки стали менее забавными, когда полицейское управление Нью-Йорка приступило к патрулированию территории города с участием Spot.



Boston Dynamics заявляла, что Spot идеально подходит для обслуживания, осмотра и составления территорий. Как и другие роботы Boston Dynamics, движения Spot настолько органичны, что кажутся довольно жуткими со стороны. Spot способен подниматься по лестнице и ходить по неровной местности, на которой роботы меньшего размера опрокидываются.

В октябре прошлого года полиция Нью-Йорка начала отправлять робота Spot по кличке Digidog на места совершения преступлений и захвата заложников. Начало работы робота на территории города вызвало у общественности ассоциации с антиутопией. Негативная реакция в основном распространялась через интернет. В результате Департамент полиции Нью-Йорка решил прервать деятельность робота-полицейского и вернуть «собаку» производителю раньше намеченного срока.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор системы безопасности Ajax. Система безопасности Ajax отлично подходит для охраны квартиры, коттеджа, магазина и даже большого производства. Она сочетает в себе высокую надёжность с многократным дублированием наиболее уязвимых мест и простоту установки и использования. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор системы безопасности Ajax: профессионал с человеческим лицом".

Читайте также:

  • Cognitive разработала симулятор MDK-Simulator для тестирования агро-роботов Pilot
  • Работы над прототипом AR-очков Apple отстают от план-графика
  • Слухи о недоработках Apple Magic Keyboard с датчиком ID Touch оказались преувеличенными
  • Метки Apple AirTag защищены от слежки со стороны мошенников
  • Samsung предлагает превратить старые смартфоны в устройства Умного дома

    • следующая новость
    SteelSeries Moments позволяет записывать игры и делать шеринг без компромиссов

    предыдущая новость
    Kodak создала уникальную мобильную камеру Kodak Step типа «3-в-1»

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучшие игровые ноутбуки: текущий анализ рынка Лучший SSD: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка Лучший процессорный кулер: текущий анализ рынка
    Лучшие игровые ноутбуки Лучший SSD Главные новости за неделю Лучшая видеокарта для игр Лучший процессорный кулер
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    4 мая, 2021

    SteelSeries Moments позволяет записывать игры и делать шеринг без компромиссов

    Полиция Нью-Йорка уволила робота Boston Dynamics раньше срока

    Kodak создала уникальную мобильную камеру Kodak Step типа «3-в-1»

    UL Benchmarks объявил о создании теста 3DMark Wild Life Extreme

    Sony интегрирует PlayStation с Discord

    Xiaomi Redmi Note 9 Pro загорелся во время работы

    3 мая, 2021

    GPU-Z показал данные по графическому ускорителю NVIDIA RTX 3050 Ampere

    Снимки задней панели P50 отражают стремление Huawei создать уникальный дизайн

    Куо: Apple отрабатывает технологии управления складным iPhone через HomePod

    Первые процессоры AMD Zen4 появятся к концу 2022 года

    Сквозное шифрование в Facebook Messenger и Instagram появится не ранее 2022 года

    30 апреля, 2021

    Qrator Labs выделила главные цели в борьбе против DDoS и фишинга

    Microsoft добавила «нативности» PWA-приложениям в Windows 10

    Samsung создает ARM-ноутбук Galaxy Book Go на базе Windows 10

    Vivo запатентовала дизайн складного смартфона планшетного типа

    BIOSTAR представила универсальные материнские платы B560MX-E Pro и B560MH-E Pro

    Новые ограничители майнинга на картах NVIDIA GeForce RTX 3060 появятся в середине мая

    Ребрендинг Colorfire с выпуском видеокарт Radeon украсит праздничная лотерея на Bilibili

    29 апреля, 2021

    6,44-дюймовый смартфон vivo V21 5G имеет точеные края в стиле iPhone 12

    Intel представила в России серверную платформу Intel Xeon Scalable 3-го поколения Ice Lake-SP

    ССЫЛКИ