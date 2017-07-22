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SteelSeries Moments позволяет записывать игры и делать шеринг без компромиссов

04 мая 2021, 21:23




Датская компания SteelSeries анонсировала выпуск нового бесплатного геймерского сервиса SteelSeries Moments для быстрой и удобной записи игровых моментов. Это бесплатное приложение интегрировано в обновленную программную платформу SteelSeries GG, доступную для бесплатного скачивания. Ее поддерживают различное игровое оборудование: гарнитуры, мыши, клавиатуры, контроллеры.

SteelSeries Moments позволяет делать записи игр и их шеринг без всяких компромиссов


Приложение Moments доступно для компьютеров, начиная с Windows 7+. Под рекомендуемой конфигурацией называют процессор Intel i5-2000 / AMD FX-4000 и выше, а также видеокарты от NVIDIA GeForce 960, AMD Radeon HD 7870, Intel HD 4000 и выше. Для записи видео на клавиатурах и мышах производства SteelSeries можно назначать произвольные сочетания клавиш.

SteelSeries Moments позволяет делать записи игр и их шеринг без всяких компромиссов


Moments работает в фоновом режиме, не заставляя пользователей выбирать между качеством игры или качеством фиксации игрового эпизода. Установить и пользоваться утилитой Moments могут все игроки, а не только владельцы устройств SteelSeries.

SteelSeries Moments позволяет делать записи игр и их шеринг без всяких компромиссов


Перед запуском Moments было проведено масштабное тестирование с участием профессиональных игроков, стримеров и блогеров.

SteelSeries Moments позволяет делать записи игр и их шеринг без всяких компромиссов


Moments позволяет осуществлять запись, редактирование и шеринг. Записать можно как окно игры, так и весь экран целиком. Допускается запись в процессе стриминга. Благодаря поддержке ведущих брендов, запись получается без задержек и искажений.

SteelSeries Moments позволяет делать записи игр и их шеринг без всяких компромиссов


При редактировании можно посмотреть все записанные моменты в специальной галерее, и, используя встроенный редактор, дополнить видео, добавить эффекты, наложить текст или GIF из сервиса Giphy.

SteelSeries Moments позволяет делать записи игр и их шеринг без всяких компромиссов


В Moments предусмотрен также шеринг - загрузка видео напрямую в YouTube и Gfycat. Можно поделиться записью в ленте или в личных сообщениях в Discord, Reddit, Twitter, а также в Facebook.

SteelSeries Moments позволяет делать записи игр и их шеринг без всяких компромиссов


Кроме ручного режима фиксации в приложении предусмотрен автоматический режим для таких популярных игр как League of Legends, Counter Strike: Global Offensive и Dota 2.



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