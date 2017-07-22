РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Intel готовит к выпуску настольные компьютеры NUC 11 Essential начального уровня

05 мая 2021, 09:34




По имеющимся сведениям, Intel завершает разработку компьютера начального уровня следующего поколения, получившего название NUC 11 Essential. Он будет работать на процессорах Pentium Silver и Celeron серии Jasper Lake, изготавливаемых на базе 10-нм техпроцесса. Впервые эти процессоры были представлены на выставке CES 2021.

Intel готовит к выпуску настольные компьютеры NUC 11 Essential начального уровня


В основе новых процессоров применяется энергоэффективная микроархитектура Tremont, их тепловой пакет имеет уровень 6 Вт или 10 Вт. Для поддержки графики применяются ядра UHD Graphics 605 11-го поколения, максимальная частота работы которых составляет 900 МГц. Максимальная частота работы процессора доходит 3,3 ГГц. Базовая частота процессора одинакова для всех моделей - 2,0 ГГц.

Новые процессоры придут на смену прежних моделей Goldmont Plus и позволят поднять общую производительность до 35%, обеспечив ускорение графики до 78%.

Intel готовит к выпуску настольные компьютеры NUC 11 Essential начального уровня


В модельный ряд Intel вошли шесть моделей процессоров с 2 и 4 вычислительными ядрами, не имеющими поддержки технологии Hyper-Threading. Но в линейку NUC 11 Essential попали пока только три модели.

Первый вариант - чип Pentium Silver J6005, оснащенный 4-ядерным / 4-поточным вычислительным блоком на базе микроархитектуры Tremont, графическим блоком iGPU Gen11 с 32 исполнительными блоками и двухканальным интерфейсом памяти DDR4. Его рабочая частота - 2,0 ГГц, при разгоне ее можно поднять до 3,3 ГГц.

Второй вариант - процессор Celeron J5105 с более низкой разгонной тактовой частотой до 2,9 ГГц и более низкой частотой работы графического блока - 800 МГц.

Наконец, третий вариант - 2-ядерный / 2-поточный Celeron J4505, который имеет еще более низкую разгонную частоту вычислительных ядер до 2,7 ГГц, а частота работы графического блока UHD Graphics 605 - 750 МГц. При этом рабочая частота остается общей для всей линейки - 2 ГГц.

Intel готовит к выпуску настольные компьютеры NUC 11 Essential начального уровня


Компьютеры NUC 11 Essential имеют два разъема DDR4 SO-DIMM с поддержкой до 16 Гбайт двухканальной памяти DDR4-2933.

Графический блок iGPU Gen11 предоставляет для вывода порты HDMI 2.0b и DisplayPort 1.4, причем оба допускают поддержку дисплеев вплоть до 4K с частотой до 60 Гц.

Телекоммуникационный набор включает Wi-Fi 802.11ax + Bluetooth 4.2, проводную локальную сеть 1 GbE, четыре порта USB 3.1 типа A 5 Гбит/с и два порта USB 2.0.

В комплект входит блок питания мощностью 65 Вт.

Габаритные размеры настольных компьютеров NUC 11 Essential составят 135 x 115 x 36 мм.



Ранее редакция THG.ru опубликовала "Обзор и тест неттоп-платформы Hiper Ultion B365(ITX)". Не всем нужны крупные настольные системы с мощной графикой, но и совсем простенькие неттопы на основе процессоров начального уровня устраивают далеко не всех. Платформа Hiper Ultion B365(ITX) позволяет за умеренную плату достичь компромисса между компактными размерами ПК и достаточной неигровой производительностью. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор и тест неттоп-платформы Hiper Ultion B365(ITX)".

Читайте также:

  • Commodore 64 выпуска 1982 года может добывать биткоины с хэшрейтом до 60 H/s
  • Apple запретила установку 32 Гбайт памяти в базовой модели iMac M1
  • 24-дюймовый моноблок iMac на базе M1 пришел на смену 21,5- и 27-дюймовым iMac на базе Intel
  • MSI оснастила линейку геймерских настольные ПК процессорами Rocket Lake 11-го поколения
  • Слухи о будущих моноблоках iMac просочились в сеть

    • следующая новость
    FSP выпустил зарядное устройство FSP600 для AGV-машин и AMR-роботов

    предыдущая новость
    Проекторы XGIMI Horizon и Horizon Pro предназначены для домашних развлечений нового поколения

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка Лучшие игровые ноутбуки: текущий анализ рынка Лучший SSD: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка
    Лучший процессор для игр Лучшие игровые ноутбуки Лучший SSD Главные новости за неделю Лучшая видеокарта для игр
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    5 мая, 2021

    Генерал Армии США рассказал о применении AR-гарнитуры Microsoft HoloLens в войсках

    Характеристики будущих настольных процессоров Intel Alder Lake-S попали в Igor's LAB

    RCNTEC обновил RPCM Software и добавил поддержку майнинга на базе Phoenix Miner

    FSP выпустил зарядное устройство FSP600 для AGV-машин и AMR-роботов

    Intel готовит к выпуску настольные компьютеры NUC 11 Essential начального уровня

    4 мая, 2021

    Проекторы XGIMI Horizon и Horizon Pro предназначены для домашних развлечений нового поколения

    SteelSeries Moments позволяет записывать игры и делать шеринг без компромиссов

    Полиция Нью-Йорка уволила робота Boston Dynamics раньше срока

    Kodak создала уникальную мобильную камеру Kodak Step типа «3-в-1»

    UL Benchmarks объявил о создании теста 3DMark Wild Life Extreme

    Sony интегрирует PlayStation с Discord

    Xiaomi Redmi Note 9 Pro загорелся во время работы

    3 мая, 2021

    GPU-Z показал данные по графическому ускорителю NVIDIA RTX 3050 Ampere

    Снимки задней панели P50 отражают стремление Huawei создать уникальный дизайн

    Куо: Apple отрабатывает технологии управления складным iPhone через HomePod

    Первые процессоры AMD Zen4 появятся к концу 2022 года

    Сквозное шифрование в Facebook Messenger и Instagram появится не ранее 2022 года

    30 апреля, 2021

    Qrator Labs выделила главные цели в борьбе против DDoS и фишинга

    Microsoft добавила «нативности» PWA-приложениям в Windows 10

    Samsung создает ARM-ноутбук Galaxy Book Go на базе Windows 10

    ССЫЛКИ