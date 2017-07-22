По имеющимся сведениям, Intel завершает разработку компьютера начального уровня следующего поколения, получившего название NUC 11 Essential. Он будет работать на процессорах Pentium Silver и Celeron серии Jasper Lake, изготавливаемых на базе 10-нм техпроцесса. Впервые эти процессоры были представлены на выставке CES 2021.
В основе новых процессоров применяется энергоэффективная микроархитектура Tremont, их тепловой пакет имеет уровень 6 Вт или 10 Вт. Для поддержки графики применяются ядра UHD Graphics 605 11-го поколения, максимальная частота работы которых составляет 900 МГц. Максимальная частота работы процессора доходит 3,3 ГГц. Базовая частота процессора одинакова для всех моделей - 2,0 ГГц.
Новые процессоры придут на смену прежних моделей Goldmont Plus и позволят поднять общую производительность до 35%, обеспечив ускорение графики до 78%.
В модельный ряд Intel вошли шесть моделей процессоров с 2 и 4 вычислительными ядрами, не имеющими поддержки технологии Hyper-Threading. Но в линейку NUC 11 Essential попали пока только три модели.
Первый вариант - чип Pentium Silver J6005, оснащенный 4-ядерным / 4-поточным вычислительным блоком на базе микроархитектуры Tremont, графическим блоком iGPU Gen11 с 32 исполнительными блоками и двухканальным интерфейсом памяти DDR4. Его рабочая частота - 2,0 ГГц, при разгоне ее можно поднять до 3,3 ГГц.
Второй вариант - процессор Celeron J5105 с более низкой разгонной тактовой частотой до 2,9 ГГц и более низкой частотой работы графического блока - 800 МГц.
Наконец, третий вариант - 2-ядерный / 2-поточный Celeron J4505, который имеет еще более низкую разгонную частоту вычислительных ядер до 2,7 ГГц, а частота работы графического блока UHD Graphics 605 - 750 МГц. При этом рабочая частота остается общей для всей линейки - 2 ГГц.
Компьютеры NUC 11 Essential имеют два разъема DDR4 SO-DIMM с поддержкой до 16 Гбайт двухканальной памяти DDR4-2933.
Графический блок iGPU Gen11 предоставляет для вывода порты HDMI 2.0b и DisplayPort 1.4, причем оба допускают поддержку дисплеев вплоть до 4K с частотой до 60 Гц.
Телекоммуникационный набор включает Wi-Fi 802.11ax + Bluetooth 4.2, проводную локальную сеть 1 GbE, четыре порта USB 3.1 типа A 5 Гбит/с и два порта USB 2.0.
В комплект входит блок питания мощностью 65 Вт.
Габаритные размеры настольных компьютеров NUC 11 Essential составят 135 x 115 x 36 мм.