Тайваньская компания FSP разработала зарядное устройство мощностью 600 Вт (FSP600-1UAC01). Оно подходит под любое входное напряжение и позволяет получить на выходе устойчивое напряжение 50,4-58,8 В и ток 10,0 А. Новое изделие отличается компактными размерами и небольшим весом: всего 202х132х69 мм и 2,2 кг соответственно.
Главное предназначение нового зарядного устройства - обслуживание автоматических транспортных средств, оснащенных беспилотной системой управления (Automatic Guide Vehicle Unmanned Handling, AGV), и автономных мобильных роботов (Autonomous Mobile Robot, AMR). В соответствии с ожиданиями рынка, уже в скором будущем количество таких устройств значительно возрастет. Для обеспечения их бесперебойной и надежной работы важное значение будет играть стабильность работы их аккумулятора и доступность высококачественной зарядки.
Новые зарядные устройства FSP имеют пыле- и влагозащиту в соответствии со стандартами IP65 и IP54, предусматривают возможность управления через шину CAN. Коммуникационный интерфейс CAN упрощает обновление программным обеспечением и обеспечивает запись данных о работе аккумулятора, передачу сообщений об аномалиях и т.д.
В отличие от других зарядных устройств аналогичной мощности, доступных на рынке, FSP600-1UAC01 имеет дополнительную функцию настройки состояния. Есть возможность микронастройки зарядных напряжений/токов, характеристик работы механизмов/датчиков блокировки, выбор кривых зарядки, которые необходимы с учетом требований клиентов, обслуживающих инновационные продукты AGV или AMR.
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