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RCNTEC обновил RPCM Software и добавил поддержку майнинга на базе Phoenix Miner

05 мая 2021, 15:09




Компания RCNTEC объявила о выпуске новой версии утилиты RPCM Software ver. 0.9.34 для удаленного управления питанием оборудования - Resilient Power Control Module (RPCM).

Назначение RPCM в том, чтобы снизить время простоя и затраты на выезд специалистов (на удаленные объекты) для перезагрузки зависшего оборудования. Благодаря утилите можно покупать более дешевые UPS-модули, а также контролировать пусковые токи, отказоустойчиво запитать устройства с одним блоком питания, мгновенно определять источник КЗ. В результате удается снижать downtime, предотвращать пожары и выявлять точки пропадания заземления на объектах.

RCNTEC обновил RPCM Software и добавил поддержку майнинга на базе Phoenix Miner


Компания-заказчик получает в награду оптимизацию затрат на аренду стоек при размещении оборудования в арендованных ЦОДах, а при размещении в собственных серверных стойках - экономию энергопотребления. Это достигается благодаря тому, что измерения потребления производятся на каждой розетке.

При работе над обновлением программы основное внимание было уделено исправлению различных ошибок и повышению стабильности работы.

RCNTEC обновил RPCM Software и добавил поддержку майнинга на базе Phoenix Miner


В новом релизе появилась поддержка популярной утилиты Phoenix Miner. Она позволяет повысить эффективность майнинга Ethereum через утилиту, которая поддерживает различные графические ускорители AMD и NVIDIA (в том числе в смешанных майнинг-установках).

Phoenix Miner также поддерживает Ubqhash для майнинга UBQ, ProgPOW для майнинга BCI и двойной майнинг Ethash / Ubqhash с Blake2s. Введенная утилитой RPCM Software поддержка может применяться в конфигурации хешрейта вочдога (Автоматизация).

Улучшения коснулись также проверки на запрещенные символы в паролях пользователей при аутентификации через RADIUS и поддержки отправки данных в облако RPCM.CLOUD, которая теперь отличается более высокой стабильностью и равномерностью.



Ранее редакция THG.ru опубликовала статью об искусственном интеллекте. Искусственный интеллект уже давно занял важное место в научно-фантастической литературе и голливудских блокбастерах. Именно они формируют мнение большинства людей о том, что из себя представляет ИИ, и чего от него следует ожидать. Но насколько это мнение соответствует реальному положению вещей? Давайте разбираться. Подробнее об этом читайте в статье "Искусственный интеллект: правда и вымысел".

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