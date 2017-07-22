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Характеристики будущих настольных процессоров Intel Alder Lake-S попали в Igor's LAB

05 мая 2021, 16:29




Известный эксперт Игорь Валлоссек, руководитель тестовой лаборатории Igor's LAB, опубликовал основные данные из спецификации будущего настольного процессора Intel Core 12-го поколения серии Alder Lake-S.

Данные получены по процессору под кодовым названием Core-1800, над которым сейчас работают инженеры Intel. По всей видимости, это - рабочее название, официальное название появится позднее.

Изделие Core-1800 существует пока только в виде инженерного образца с номером версии ES2. Его степпинг обозначен как B0, т.е. разработка процессора по-прежнему не завершена, и его тактовые частоты могут быть пересмотрены по сравнению с квалификационным образцом (QS).

Получены полные данные по будущим настольным процессорам Intel Alder Lake-S

Intel Alder Lake-S ES2 (Core-1800). Источник: Igors'LAB


Как видно из опубликованного списка, процессор имеет относительно невысокую базовую тактовую частоту, равную 1800 МГц. В то же время указано, что Core-1800 способен разгоняться до 4,6 ГГц на двух ядрах, до 4,4 ГГц на четырех ядрах и до 4,2 ГГц на шести ядрах. Если разгон осуществляется сразу на всех доступных ядрах, то максимальная частота составляет 4,0 ГГц.

В справочных данных по процессору нет упоминания о разгоне энергоэффективных ядер Atom. В то же время в таблице указано, что эти ядра также могут работать в режиме Turbo. В этом случае частота поднимается до 3,4 ГГц, но только если разгон затрагивает не более половины из числа имеющихся ядер (в образце их 8). При разгоне всех ядер Atom максимальная частота может подниматься не выше 3,0 ГГц.

По данным таблицы, напряжение питания процессора составляет 1,3147 В. По тепловой мощности установлен предел (TDP) на уровне 125 Вт в режиме PL1 (при долговременном разгоне). При разгон осуществляется кратковременно (режим PL2), то мощность повышена до 228 Вт.

Получены полные данные по будущим настольным процессорам Intel Alder Lake-S


Отличительными особенностями будущих настольных и мобильных процессоров Core 12-го поколения станут серьезные изменения в их архитектуре. Intel намерена перейти на гибридную модель с использованием ядер, имеющих низкое энергопотребление.

Чипы Alder Lake будут иметь процессорные блоки, оснащенные вычислительными ядрами (до 16). В одном пакете будут представлены как энергоэффективные (Atom), так и высокопроизводительные (Core) ядра.

Процессоры Intel Alder Lake-S будут изготавливаться по 10-нм техпроцессу SuperFin, что является серьезным шагом вперед по сравнению с устаревающим 14-нм техпроцессом, который применяется Intel для серии Core 11-го поколения.

Серьезные изменения коснутся и материнские платы. Новая серия будет поддерживать память DDR5-4800, а также интерфейс PCIe Gen5. Переход на современные интерфейсы ввода-вывода и более крупный пакет Socket V (LGA1700) потребует замены материнских плат. В результате нынешние материнские платы Z590 высокого класса станут непригодными для новых процессоров.



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