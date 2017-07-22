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Генерал Армии США рассказал о применении AR-гарнитуры Microsoft HoloLens в войсках

05 мая 2021, 18:48




Компания FastCompany провела панельную дискуссию с генералом Армии США Джоном М. Мюрреем, главной темой которой стало обсуждение возможностей военной версии очков смешанной реальности Microsoft HoloLens; эта модель носит название IVAS (Integrated Visual Augmentation System).

Генерал Армии США рассказал о применении AR-гарнитуры Microsoft HoloLens в войсках


Microsoft запустила гражданскую разработку AR-очков HoloLens в продолжение развития своих прежних технологий, накопленных при создании игрового контроллера Kinect и Xbox. Многие разработчики HoloLens ранее были участниками одного из этих проектов.

Разработка гражданской версии AR-очков Microsoft HoloLens началась в 2012 году. Их первый прототип был представлен в январе 2015 года, Через год в продаже появилась версия для разработчиков из США и Канады по цене 3000 долларов. Позднее приобрести модель смогли также разработчики из Великобритании, Ирландии, Франции, Германии, Австралии и Новой Зеландии. Поскольку продукт пока не является массовым, Microsoft производит его самостоятельно на фабрике в США.

Как оказалось, помимо гражданской версии, в настоящее время ведется разработка и военной версии гарнитуры.

Генерал Армии США Джон М. Мюррей объяснил, как гарнитура дополненной реальности IVAS планируется использовать в сухопутных войсках, что откроет для Армии США широкие возможности по использованию их солдатами новых AR-функций, в том числе применение цифровой оптики ночного видения, тепловизионной и дневной цветной оптики, доступ к трехмерным картам местности и наложение дополненных объектов на реальный фон.

«Солдаты будут находиться внутри бронированных боевых машин, которые будут защищать их от угроз. Объекты дополненной и виртуальной реальности будут создаваться с помощью видеокамер, расположенных снаружи автомобиля, - заявил Мюррей. - Идея состоит в том, чтобы солдаты не подвергались опасности, а под угрозой находились только сенсоры и дроны».

Microsoft работает над созданием интегрированной визуальной системы IVAS уже не менее трех лет. По имеющимся данным, Microsoft получила контракт на поставку для армии США до 120 000 специально адаптированных гарнитур HoloLens. Контракт рассчитан на 10 лет, его общая сумма оценивается в 21,88 млрд долларов.

Ожидается, что будущая гарнитура сможет воплотить в жизнь многие элементы ведения боя, которые до сих пор встречались только в научно-фантастических фильмах. В частности, ожидается, что система IVAS позволит:

  • накладывать метки поверх дружественных военных объектов (юнитов), целей, угроз и точек привязки на местности;
  • предоставлять встроенные режимы ночного видения и отображения местности в ИК-диапазоне;
  • осуществлять прямое наложение трансляции изображения местности («картинка в картинке») с дронов, включая применение персонального дрона Soldier Borne Sensors (SBS);
  • осуществлять имитацию присутствия вооружения и вражеских сил в учебных целях;
  • предоставлять средства для сканирование находящихся поблизости людей на предмет выявления лиц с повышенной температурой (COVID-19);
  • обеспечить распознавание лиц при проведении операций по спасению заложников;
  • предоставлять средства интеграции с видеокамерами, расположенными на автомобилях, что позволит видеть происходящее снаружи военного транспорта, находясь в безопасности внутри.

Ожидается, что гарнитура HoloLens скоро будет развернута в полевых условиях. Точные сроки развертывания в войсках не называются.



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