Слухи о том, что Google собирается выпустить недорогие наушники Pixel Buds серии A ходят уже около месяца. Говорят, они будут выделяться своей доступной ценой, но официальных подтверждений этому ранее не поступало. Все раскрылось сегодня, когда на официальном канале Android в Twitter появилась картинка, где рядом с телефоном Pixel оказались наушники в раскрытом футляре, а на экране телефона было показано окно с надписью, касающейся наушников Pixel Buds серии A.
Поскольку позднее этот пост был срочно удален, многие решили, что случайный анонс в Twitter новой пары наушников Pixel Buds A был сделан по ошибке и не может рассматриваться как официальный.
В то же время из твита стало известно много другой информации. Например, что для наушников Pixel Buds A будет запущена служба Fast Pair, которая позволит легко определять их местонахождение, используя возможности Bluetooth Low Energy. Благодаря этому, можно будет быстро находить также любые совместимые Bluetooth-устройства в радиусе до 20 м и подключаться к Bluetooth-устройству одним касанием.
Google Pixel Buds серии A. Источник: XDA-Developers
Через сервис Fast Pair также можно провести регистрацию всех подключенных Bluetooth-аксессуаров, объединив их в одной учетной записи Google. Это позволит синхронизировать устройства между всеми используемыми Android-гаджетами. Поэтому в сервисе Fast Pair есть функция «Найти мое устройство», которая поможет найти потерянный Bluetooth-аксессуар.
Принимая во внимание поспешность, с которой Google удалила твит вскоре после его публикации, можно с уверенностью предположить, что наушники Pixel Buds серии A еще не готовы к запуску. Но ожидается, что они могут появиться в ближайшее время, возможно, даже в конце этого месяца на Google I/O.
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