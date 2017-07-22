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Intel и AMD не видят угрозы от спекулятивного исполнения кода при атаках класса Spectre

06 мая 2021, 12:14




В ИТ-сообществе нарастает обсуждение, инициированное вокруг новых атак класса Spectre, которые, якобы, позволяют обходить все ранее предпринятые шаги по устранению спекулятивного выполнения команд с использованием существующего алгоритма предсказаний ветвления. Предложенные заплатки требуют использования методов, которые способны привести к снижению производительности процессора. В ответ на это Intel и AMD считают, что проблема уже решена и делать что-то дополнительно не требуется.

Напомним, уязвимости класса Spectre объединяют группу аппаратных уязвимостей, которые присущи большинству современных процессоров, где применяется механизм спекулятивного (предварительного) выполнения команд, и поэтому имеются развитые средства для предсказания ветвлений. Для работы такого механизма создается сторонний канал доступа к текущей памяти, участвующей в обработке. Этот канал открывает потенциальную возможность для доступа со стороны к общей иерархии кэш-памяти.

Intel и AMD не видят угрозы от спекулятивного исполнения кода в уязвимостях класса Spectre


Подобные уязвимости потенциально позволяют локальным атакующим приложениям получить доступ к содержимому виртуальной памяти программ и выполнить их оценку. Это возможный риск для компрометации данных, считают специалисты по безопасности.

Данная особенность присуща большинству современных микропроцессоров, в частности, моделям с архитектурой х86/x86_64 (Intel и AMD) и даже для некоторых процессорных ядер ARM.

Исследуя новые виды атак, группа ученых из Университета Вирджинии выпустила документ. В нем утверждается, что катастрофические недостатки, способные приводить к компрометации данных, присутствуют и у AMD, и у Intel. По мнению исследователей, обе архитектуры класса Zen 2 и Skylake считаются уязвимыми. В то же время в документе не упоминаются такие типы процессоров, как Ice Lake, Tiger Lake, Rocket Lake или Zen 3. Возможно, по ним тестирование не проводилось, поэтому нет и упоминаний.

Проблема появления уязвимости состоит в том, что кэш микроопераций, используемый современными процессорами x86, хранит инструкции в декодированном виде. Это способствует лучшему энергопотреблению, избавляет от необходимости многократно декодировать один и тот же набор команд во время подготовительных операций. Это также позволяет повысить производительность, поскольку можно сразу получить доступ по запросу к уже декодированным инструкциям.

По словам исследователей, существующие решения для устранения возможности утечки данных из кеш-памяти микроопераций, такие как постоянная очистка содержимого iTLB-буфера (Translation Lookaside Buffer), могут серьезно снизить производительность. «Частая очистка кэш-структур будет иметь серьезные последствия для производительности, так как процессор не может продолжить выполнение операций вперед, пока не заполнится iTLB».

После анализа публикации эксперты Intel заявили, что существующие средства защиты не были скомпрометированы в ходе исследований. Поэтому достаточно следовать существующим правилам, что позволит добиться безопасного кодирования. Программы, созданные с учетом этих правил, имеют необходимую защиту от случайных утечек данных. «Никаких новых мер не требуется», - считают в Intel.

Инженеры AMD предложили в качестве ответа на оценку угроз от уязвимостей класса Spectre следующую диаграмму:

Intel и AMD не видят угрозы от спекулятивного исполнения кода в уязвимостях класса Spectre


Позднее AMD выступила с заявлением, что в компании «считают существующие меры достаточными и рекомендуют следовать существующим рекомендациям по устранению побочных каналов и придерживаться стандартных методов безопасного кодирования».

По мнению ряда экспертов, хотя исследование, проведенное в Университете Вирджинии, не выявило катастрофических последствий, в то же время оно показало, что существующая проблема так и не решена. Intel же придерживается позиции, что проблема уже решена, если следовать ее существующему руководству для разработчиков.



Ранее редакция THG.ru опубликовала статью об искусственном интеллекте. Искусственный интеллект уже давно занял важное место в научно-фантастической литературе и голливудских блокбастерах. Именно они формируют мнение большинства людей о том, что из себя представляет ИИ, и чего от него следует ожидать. Но насколько это мнение соответствует реальному положению вещей? Давайте разбираться. Подробнее об этом читайте в статье "Искусственный интеллект: правда и вымысел".

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