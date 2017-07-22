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OPPO K9 5G получил 90-Гц экран и мощный процессор

06 мая 2021, 15:43




Компания OPPO анонсировала выпуск нового смартфона OPPO K9 5G. Его запуск состоялся в Китае. Новая модель рассматривается как преемник телефона OPPO K7 5G, выпущенного в августе прошлого года.

Главное отличие от предыдущей модели состоит в переходе на «геймерский» уровень. Новая модель серии K отличается повышенной частотой обновления экрана (90 Гц) и заменой чипсета Qualcomm на более мощный. Пропуск модели под «очевидным» номером K8 не объясняется, но, скорее всего, это связано с особым отношением китайского рынка к числу «8».

OPPO перешла с K7 5G на K9 5G, добавив частоту обновления экрана до 90 Гц


OPPO K9 5G имеет 6,43-дюймовый AMOLED-экран с селфи-камерой в левом верхнем углу, оформленной в виде небольшой области круглой формы. Разрешение дисплея осталось прежним - Full HD+ (1080х2400 пикселей). Соотношение сторон - 20:9, частота дискретизации касания - 180 Гц, максимальная яркость - до 750 нит. Дисплей OPPO K9 5G интегрирован с экранным сканером отпечатков пальцев шестого поколения. Все перечисленные характеристики отражают главное направление развития - переход на более играбельную модель с улучшенным динамичным откликом и производительностью. Предусмотрен также 3,5-мм аудио-разъем.

Аппаратное оснащение OPPO K9 5G представлено чипсетом Snapdragon 768G на базе 8-ядерного процессорного блока (1x2,8 ГГц + 1x2,2 ГГц + 6x1,8 ГГц Kryo 475) с графическим процессором Adreno 620, 8 Гбайт оперативной памяти LPDDR4x и до 256 Гбайт встроенной основной памяти (UFS 2.1). Дополнительного наращивания памяти за счет установки карты памяти microSD не предусмотрено.

OPPO перешла с K7 5G на K9 5G, добавив частоту обновления экрана до 90 Гц


Новый чипсет среднего уровня отличается высокой производительностью и встроенной поддержкой сетей 5G. Рост вычислительной мощности достигнут за счет замены прежнего чипсета Snapdragon 765G, который устанавливался на K7 5G. Программное оснащение выстроено на платформе Android 11 на базе ColorOS 11.1.

На лицевой стороне OPPO K9 5G размещена 32-мегапиксельная селфи-камера с диафрагмой f/2,4. Основная система камер находится на задней панели телефона. В их число вошли: 64-мегапиксельный основной датчик с диафрагмой f/1,7, светодиодная вспышка, система электронной стабилизации изображения (EIS), сверхширокоугольный объектив на 8 Мп с углом обзора 119° и диафрагмой f/2,2, макро-камера на 2 Мп с диафрагмой f/2,4.

OPPO K9 5G оснащен аккумулятором емкостью 4300 мАч. Он предлагает быструю зарядку Super Flash мощностью 65 Вт, которая позволяет зарядить смартфон от 0 до 100% за 35 минут. Для более плавного игрового процесса телефон поставляется с радиатором жидкостного охлаждения VC, медной пластиной и многослойным теплопроводным графитовым листом для теплоотвода.

Телекоммуникационная поддержка представлена в следующем виде: 5G SA / NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2,4 + 5 ГГц), Bluetooth 5.1, GPS + ГЛОНАСС, NFC, USB Type-C.

OPPO перешла с K7 5G на K9 5G, добавив частоту обновления экрана до 90 Гц


Стоимость OPPO K9 5G:

  • 8 Гбайт ОЗУ + 128 Гбайт основной памяти: 309 долларов ( руб.);
  • 8 Гбайт ОЗУ + 256 Гбайт основной памяти: 339 долларов ( руб.).




Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Vivo X60 Pro. В компании называют Vivo X60 Pro революцией в мире мобильной фотографии. Он разработан в тесном сотрудничестве с ZEISS, использует 5-осевую систему стабилизации профессионального уровня и помимо всего прочего оснащается мощным процессором и качественным AMOLED-дисплеем. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона Vivo X60 Pro: фотофлагман с оптикой ZEISS".

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