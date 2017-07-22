Корпорация IBM неожиданно объявила о создании первой в мире технологии производства чипов, отвечающих технологическим нормам 2 нм. Это можно расценивать как новую веху в области разработки микросхем и предстоящий значительный рывок в производительности и энергоэффективности процессоров, появление которых ожидалось ранее только к 2025 году.
По оценкам IBM, новый технологический уровень обеспечивает повышенную производительность микросхем и энергоэффективность, что особенно востребовано в таких областях, как технологии гибридного облака, искусственного интеллекта и Интернета вещей. Предполагается, что чипы, выпущенные на базе 2-нм технологии, способны обеспечить прирост производительности на 45% или снижение энергопотребления на 75%, по сравнению с нынешними наиболее передовыми разработками уровня 7-нм.
Благодаря переходу на 2 нм нормы IBM ожидает увеличение срока службы батареи сотового телефона в четыре раза, что позволит заряжать новые устройства только раз в четыре дня. Новый уровень микропроцессорного производства позволит быстрее обнаруживать объекты и ускорять реакцию в автономных транспортных средствах, например в беспилотных автомобилях.
Прорыв основан на «десятилетиях лидерства IBM в области полупроводниковых инноваций. Компания занимается разработкой полупроводников в исследовательской лаборатории, расположенной в Олбани, штат Нью-Йорк».
Наследие IBM в разработке прорывных технологий в области полупроводников связано с ее лидерством в создании 7-нм и 5-нм техпроцессов, первых ячеек памяти на полевом транзисторе с изолированным затвором и триггера на туннельном диоде в качестве усилителя чтения-регенерации, ставшего прообразом DRAM. Эксперты IBM первыми сформулировали Закон масштабирования Деннарда, согласно которому, «уменьшая размеры транзистора и повышая тактовую частоту процессора, можно легко повышать его производительность». В послужном списке IBM числятся создание фоторезистов с химическим усилением, медной межсоединительной проводки, технологии применения кремния на изоляторе, многоядерные микропроцессоры, диэлектрики с затвором High-k, разработка памяти embedded DRAM и 3D-чипов.
Как сообщает IBM, она уже внедряет инновационные усовершенствования на уровне ядра в последние поколения оборудования IBM, такие как IBM POWER10 и IBM z15.
Неожиданность заявления IBM связано с тем, что ранее тайваньская компания TSMC уже объявила свою дорожную карту технологического развития по созданию 5-, 3- и 2 нм чипов. Согласно ее анонсу, на первых этапах будет происходить оптимизация 5 нм техпроцесса. Согласно планам TSMC, чипы на базе 3 нм техпроцесса окажутся на рынке только к концу 2022 года. Развитие 2 нм производства рассматривалось TSMC как дальнейшее совершенствование технологии GAA, которое обещало дать практический результат только к 2025 году.
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