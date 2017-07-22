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Функция поиска меток AirTag для iPhone 11/12 имеет скрытый «режим разработчика»

06 мая 2021, 19:24




Владелец смарт-метки AirTag случайно обнаружил существование скрытого «режима разработчика» в экранном интерфейсе функции Find My. Она используется для уточняющего поиска смарт-меток. Пользователь сообщил об этом через социальную сеть Reddit.

Он сообщил, что режим включается при переходе к функции поиска Precision Finding, которая служит для точного определения местоположения меток с помощью различных устройств Apple.

Функция поиска меток AirTag для iPhone 11/12 имеет скрытый «режим разработчика»

Уточняющий поиск с включенным режимом разработчика.


Назначение функции Precision Finding - вывести на экран вспомогательные инструкции для поиска смарт-меток AirTag. Этой функцией могут воспользоваться владельцы смартфонов iPhone, внутри которых установлен чип широкополосной связи U1. Этим чипом оснащались модели iPhone 11 и iPhone 12, благодаря ему можно осуществлять трекинг смарт-меток. При отображении инструкций на экран выводится информация с разных входов: видеокамера, AR, микрофон, технология широкополосной связи, и метки обратной тактильной связи.

Функция поиска меток AirTag для iPhone 11/12 имеет скрытый «режим разработчика»

Чип U1 на системной плате iPhone 11.


Оказывается, что после последовательного четырехкратного нажатия на имени искомой метки в интерфейсе Precision Finding, на экран выводится подробная диагностическая и техническая информация о работе данной функции. Она меняется в реальном времени и отражает данные с акселерометра и гироскопа, тактильной обратной связи, с указанием разрешения экрана, выводом анимации отслеживания и многого другого.

Обнаружить скрытый режим, как сообщает пользователь Reddit, удалось случайно.

Функция поиска меток AirTag для iPhone 11/12 имеет скрытый «режим разработчика»


Скрытый режим в iOS 14.5 вряд ли будет полезен обычному пользователю. Более того, эксперты не рекомендуют перемещать ползунки и нажимать на кнопки без особой надобности, если нет четкой ясности, для чего предназначены эти элементы управления. Тем не менее, эта находка позволяет заглянуть «под капот» созданного механизма и узнать о калибровке, которая используется для работы функции точного обнаружения меток AirTag.



Ранее редакция THG.ru опубликовала статью об искусственном интеллекте. Искусственный интеллект уже давно занял важное место в научно-фантастической литературе и голливудских блокбастерах. Именно они формируют мнение большинства людей о том, что из себя представляет ИИ, и чего от него следует ожидать. Но насколько это мнение соответствует реальному положению вещей? Давайте разбираться. Подробнее об этом читайте в статье "Искусственный интеллект: правда и вымысел".

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