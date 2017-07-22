Владелец смарт-метки AirTag случайно обнаружил существование скрытого «режима разработчика» в экранном интерфейсе функции Find My. Она используется для уточняющего поиска смарт-меток. Пользователь сообщил об этом через социальную сеть Reddit.
Он сообщил, что режим включается при переходе к функции поиска Precision Finding, которая служит для точного определения местоположения меток с помощью различных устройств Apple.
Уточняющий поиск с включенным режимом разработчика.
Назначение функции Precision Finding - вывести на экран вспомогательные инструкции для поиска смарт-меток AirTag. Этой функцией могут воспользоваться владельцы смартфонов iPhone, внутри которых установлен чип широкополосной связи U1. Этим чипом оснащались модели iPhone 11 и iPhone 12, благодаря ему можно осуществлять трекинг смарт-меток. При отображении инструкций на экран выводится информация с разных входов: видеокамера, AR, микрофон, технология широкополосной связи, и метки обратной тактильной связи.
Чип U1 на системной плате iPhone 11.
Оказывается, что после последовательного четырехкратного нажатия на имени искомой метки в интерфейсе Precision Finding, на экран выводится подробная диагностическая и техническая информация о работе данной функции. Она меняется в реальном времени и отражает данные с акселерометра и гироскопа, тактильной обратной связи, с указанием разрешения экрана, выводом анимации отслеживания и многого другого.
Обнаружить скрытый режим, как сообщает пользователь Reddit, удалось случайно.
Скрытый режим в iOS 14.5 вряд ли будет полезен обычному пользователю. Более того, эксперты не рекомендуют перемещать ползунки и нажимать на кнопки без особой надобности, если нет четкой ясности, для чего предназначены эти элементы управления. Тем не менее, эта находка позволяет заглянуть «под капот» созданного механизма и узнать о калибровке, которая используется для работы функции точного обнаружения меток AirTag.
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