По слухам от Twitter-пользователя Ice Universe, известного своими надежными и достоверными прогнозами, новая модель смартфона Samsung Galaxy S22, которая должна появиться в будущем году, станет крупным обновлением с реализацией совершенно новых технологий. В отличие от обычных ежегодных обновлений, которые отличаются от предшественников только незначительными улучшениями, на этот раз Samsung собирается предложить действительно новый набор функций и технологий.
Согласно Ice Universe, в Samsung Galaxy S22 решили отойти от привычного фиксированного зума (2x, 10x), вместо этого предложив функцию непрерывного оптического зума (Continuous Zoom), разработка которой ведется силами подразделений Samsung Electro-Mechanics и Samsung Semiconductor.
Отличие состоит в том, что при схеме из двух фиксированных оптических увеличений промежуточные уровни масштабирования создаются за счет цифровой интерполяции, получая т.н. гибридный зум. Это приводит к потере качества изображения. Переход на непрерывный оптический зум означает, что все пиксели в изображении будут реальными и без искажений. До сих пор непрерывный оптический зум встречался только в профессиональных фотоаппаратах.
В настоящее время у смартфона Samsung Galaxy S21 Ultra имеется 3-кратный телеобъектив и 10-кратная перископическая камера. Такой аппаратный арсенал позволяет реализовать только гибридный зум. Теоретически в Samsung Galaxy S22 должна появиться технология, похожая на то, что сделали в Sony Xperia 1 III, где используется телескопический вариообъектив, объединенный с сенсором изображения на базе технологии двойного фотодиода Dual-PD.
Помимо более высокого качества на промежуточных уровнях масштабирования, новая камера Samsung позволит получить непрерывное зумирование от 2X/3X до 10X. Теоретически это должно избавить от необходимости применения отдельного датчика 10X, который установлен в S21 Ultra. Другой вариант, который может выбрать Samsung, заключается в переходе на мощную камеру, например, с 20-кратным зумом.
Ice Universe также сообщил, что устройство будет оснащено подэкранной камерой, которая все еще остается совершенно новой технологией. Сообщается, что в конце этого года она появится также в модели Samsung Galaxy Fold 3.
Наконец, новый смартфон Samsung будет оснащен чипсетом Samsung Exynos с усовершенствованным графическим процессором AMD. По слухам, такая комбинация вычислительных аппаратных средств обеспечит производительность, характерную для настольного компьютера.
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