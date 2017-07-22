В примечании к обновлению утилиты HWInfo64, используемой для сбора информации в виде различного рода отчетов об установленных в компьютере аппаратных компонентах, появилась информация, что ожидаемые к выходу в этом году процессоры Intel следующего поколения с кодовым наименованием Alder Lake будут иметь несколько режимов работы контроллера памяти. Это будет реализовано аналогично тому, как было сделано на процессорах нынешнего поколения Intel Rocket Lake.
Режимы доступа (Gear mode) появились в процессорах архитектуры Rocket Lake. Они позволяют пользователям менять режим работы контроллера памяти для обеспечения оптимальной совместимости с различными модулями. Причиной появления нескольких режимов было наличие на рынке разнообразных модулей памяти DDR4, которые имеют значительные отличия по скорости работы ОЗУ.
В процессорах Rocket Lake предоставляется на выбор два режима доступа, которые определяют скорость передачи данных. Режим Gear 1 (известный как «1:1») позволяет контроллеру памяти работать на той же частоте, что и системная память, обеспечивая минимальную задержку. Режим Gear 2 (известный как «2:1») позволяет снизить скорость работы контроллера памяти вдвое по сравнению с частотой системной памяти, позволяя контроллеру работать с ОЗУ, имеющим значительно более высокую собственную тактовую частоту.
Поскольку режим Gear 2 снижает тактовую частоту контроллера памяти вдвое, то такой режим полезен только для рабочих нагрузок, которые проявляют высокую чувствительность к пропускной способности памяти с учетом возникающих задержек. В основном такие требования появляются при работе с профессиональными приложениями. Для геймеров и обычных пользователей лучшим выбором является режим Gear 1, который обеспечивает наименьшую задержку.
Интерес к настройке работы контроллера памяти для процессоров Alder Lake проявляется потому, что они станут первыми на рынке, где поддерживается память DDR5, отличающаяся высокой собственной тактовой частотой. Это заставляет задуматься о совместимости новых систем прежде всего для профессиональных приложений.
Пока нет точной информации о том, как будет реализован процесс настройки контроллера памяти для процессоров Alder Lake. В то же время в примечании к патчу HWInfo64 указывается, что утилита теперь будет сообщать, какой режим передачи активно использует процессор Alder Lake. Это позволяет ответить утвердительно, что контроллер памяти также будет иметь несколько режимов для настройки скорости работы с памятью.
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