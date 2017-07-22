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Мобильный SSD-накопитель Seagate One Touch SSD выдерживает падение с высоты 2 м

07 мая 2021, 09:13




Компания Seagate Technology объявила о выпуске портативный модели SSD-накопителя Seagate One Touch SSD емкостью до 2 Тбайт. Благодаря высокой скорости чтения и записи, которая на операция последовательного доступа достигает 1030 Мбайт/с, такой накопитель позволяет удобно и быстро работать с данными в мобильных условиях.

Накопитель Seagate One Touch SSD отформатирован в системе exFAT и «из коробки» совместим для работы в Windows и macOS. Он оснащен портом USB-C (USB 3.2 Gen 2), который может использоваться также с устройствами, оснащенными портами USB-C и USB 3.0. Оба типа кабеля, необходимые для подключения, входят в комплект поставки.

Мобильный SSD-накопитель Seagate One Touch SSD выдерживает падение с высоты 2 м


Новый накопитель может работать с мобильными телефонами на базе Android через приложение Seagate Mobile Touch. Оно позволяет копировать видео, фотографии и любые другие файлы.

Мобильный SSD-накопитель Seagate One Touch SSD выдерживает падение с высоты 2 м


Корпус модели отличается стильным дизайном и мобильностью. Верхняя часть One Touch SSD изготовлена из алюминия, боковые грани покрыты мягкой тканью. Выпускаются модели в черном, серебристом и синем цветах. При разработке были применены методы повышенной защищенности. Накопитель выдерживает падение с высоты до 2 м.

Мобильный SSD-накопитель Seagate One Touch SSD выдерживает падение с высоты 2 м


В комплект поставки входит приложение Seagate Toolkit с функцией Sync Plus, которое предназначено для синхронизации данных между компьютером и накопителем. Имеется платная подписка на службы восстановления данных Rescue Data Recovery Services.

Seagate One Touch SSD продается по рекомендованной цене 8199 рублей (500 Гбайт), 13 799 рублей (1 Тбайт) и 25 799 рублей (2 Тбайт).



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор SSD-накопителя KIOXIA KXG60ZNV1T02. Рассматриваемый нами сегодня накопитель KIOXIA KXG60ZNV1T02 относится к серии XG6, официальное позиционирование которой весьма широко: от высокопроизводительных ноутбуков до игровых ПК и серверного применения. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор и тест SSD-накопителя KIOXIA KXG60ZNV1T02".

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