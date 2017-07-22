Компания Seagate Technology объявила о выпуске портативный модели SSD-накопителя Seagate One Touch SSD емкостью до 2 Тбайт. Благодаря высокой скорости чтения и записи, которая на операция последовательного доступа достигает 1030 Мбайт/с, такой накопитель позволяет удобно и быстро работать с данными в мобильных условиях.
Накопитель Seagate One Touch SSD отформатирован в системе exFAT и «из коробки» совместим для работы в Windows и macOS. Он оснащен портом USB-C (USB 3.2 Gen 2), который может использоваться также с устройствами, оснащенными портами USB-C и USB 3.0. Оба типа кабеля, необходимые для подключения, входят в комплект поставки.
Новый накопитель может работать с мобильными телефонами на базе Android через приложение Seagate Mobile Touch. Оно позволяет копировать видео, фотографии и любые другие файлы.
Корпус модели отличается стильным дизайном и мобильностью. Верхняя часть One Touch SSD изготовлена из алюминия, боковые грани покрыты мягкой тканью. Выпускаются модели в черном, серебристом и синем цветах. При разработке были применены методы повышенной защищенности. Накопитель выдерживает падение с высоты до 2 м.
В комплект поставки входит приложение Seagate Toolkit с функцией Sync Plus, которое предназначено для синхронизации данных между компьютером и накопителем. Имеется платная подписка на службы восстановления данных Rescue Data Recovery Services.
Seagate One Touch SSD продается по рекомендованной цене 8199 рублей (500 Гбайт), 13 799 рублей (1 Тбайт) и 25 799 рублей (2 Тбайт).