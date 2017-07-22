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На Apple подали в суд за загоревшийся iPhone 6

07 мая 2021, 11:53




Роберт Франклин, житель округа Хопкинс, штат Техас (США), подал коллективный иск против Apple за якобы преднамеренную продажу дефектных аккумуляторов и нарушение гарантийных обязательств. Иск был подан в Окружной суд США Восточного округа Техаса.

Поводом для иска стало возгорание принадлежащего пользователю смартфона в 2019 году. Как утверждает истец, аккумулятор iPhone 6 «содержит дефект, из-за которого он не может надежно выполнять свои функции».

На Apple подали в суд за загоревшийся iPhone 6


Со слов пострадавшего, имеющийся в iPhone 6 дефект создает опасность внезапного возгорания и пожара. Истец добивается признания того, что поданный им иск должен иметь статус группового. В этом случае он будет рассмотрен судом присяжных и в случае признания потребует возмещения ущерба, а именно замену неисправного iPhone 6 и его батареи, а также выплату гонораров адвокатам и иных судебных издержек.

В своей жалобе Роберт Франклин сообщает, что принадлежащий ему iPhone 6 загорелся в августе 2019 года. Истец слушал музыку, когда заметил, что воспроизведение на iPhone стало «тянуть». Он взял iPhone в руку, чтобы разобраться с проблемой. В этот момент телефон «внезапно загорелся прямо в лицо».

В иске сообщается, что в результате инцидента истец получил ожог глаз и травму запястья. Травма произошла из-за того, что в результате внезапной вспышки огня он упал и повредил руку. Сообщается, что из-за возникшего инцидента у истца возникли финансовые издержки на замену сгоревшего iPhone и лечение полученных травм.

Apple начала продавать iPhone 6 в 2015 году. Со слов истца, он приобрел свой смартфон в 2018 году - за год до инцидента. В настоящее время неясно, в каком состоянии находился телефон до взрыва.

В иске сообщается, что Apple нарушила закон Техаса, согласно которому компания продала некондиционный товар. Истец утверждает, что, согласно гарантии Apple, iPhone 6 не имеет дефектов, касающихся его функционального применения. Но это оказалось неправдой.



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