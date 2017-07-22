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Налоговая служба США взялась за криптовалюту

07 мая 2021, 12:22




Федеральный суд Северного округа Калифорнии предоставил Налоговой службе США (IRS) право составить список американских граждан - налогоплательщиков, которые пользовались сервисом обмена криптовалюты и совершили за период с 2016 по 2020 годы транзакции обмена криптовалют на сумму не менее 20 000 долларов.

На данный момент действие принятого судебного решения распространяется только на получение сведений от компании Payward Ventures Inc. и ее дочерних предприятий, наиболее крупным из которых является криптовалютная биржа Kraken. Законность этого решения опирается на то, что штаб-квартира криптобиржи находится в Сан-Франциско, шт. Калифорния, поэтому она попадает под юрисдикцию суда.

Налоговая служба США составит список покупателей криптовалют за период 2016-2020 гг.


Налоговая служба США должна составить список американских налогоплательщиков, которые за указанный период совершили транзакции на общую сумму не менее 20 000 долларов. Речь идет не о транзакциях, которые владельцы криптовалют совершали на торговых сессиях биржи, а об обменных операциях, связанных с переводом между фиатными и криптовалютными средствами.

Хотя изначально криптовалюты создавались как анонимный способ оплаты, все крупные биржи требуют идентификации своих участников. Поэтому хотя криптовалютные транзакции по-прежнему остаются анонимными, процесс покупки или продажи криптовалюты - нет.

Как заявил исполняющий обязанности помощника генерального прокурора Дэвид А. Хабберт из налогового отдела Министерства юстиции, «те, кто совершает операции с криптовалютой, должны выполнять свои налоговые обязательства, как и любой другой налогоплательщик».

Еще неизвестно, насколько широко распространится активность Налоговой службы США. Существуют сотни криптобирж по всему миру, и теоретически американский налогоплательщик может пользоваться любой из них для получения услуг. Также нет ясности, идет ли речь о всех транзакциях обмена фиатных и крипто-средств или только об обмене криптовалют на фиатные деньги.



Ранее редакция THG.ru опубликовала статью об искусственном интеллекте. Искусственный интеллект уже давно занял важное место в научно-фантастической литературе и голливудских блокбастерах. Именно они формируют мнение большинства людей о том, что из себя представляет ИИ, и чего от него следует ожидать. Но насколько это мнение соответствует реальному положению вещей? Давайте разбираться. Подробнее об этом читайте в статье "Искусственный интеллект: правда и вымысел".

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