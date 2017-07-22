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Samsung разработала 2,5D-технологию упаковки микросхем I-Cube4

07 мая 2021, 15:10




Компания Samsung разработала 2,5D-технологию нового поколения для упаковки микросхем, получившую название I-Cube4 (Interposer-Cube4).

Суть инновации состоит в применении гетерогенного 2,5D («полупространственного») метода упаковки чипов с размещением в горизонтальной плоскости нескольких логических кристаллов (CPU, GPU и NPU) и применением переходной подложки (Interposer) толщиной около 100 мкм, на которой размещаются кристаллы широкополосной памяти HBM (High Bandwidth Memory). В результате получается многослойная гетерогенная конструкция, работающая как единый чип.

Samsung разработала новую 2,5D-технологию упаковки микросхем I-Cube4


Как Samsung сама характеризует свое изобретение, новая упаковка представляет собой гибридное решение на базе ранее разработанных в Samsung собственных технологий упаковки I-Cube2 (появилась в 2018 году) и X-Cube (появилась в 2020 году).

Новая компоновка I-Cube4 объединяет четыре модуля HBM и одну пластину с полупроводниковой логикой. Впервые она была получена в марте 2021 года. Ожидается, что это решение найдет применение в полупроводниковых изделиях для 5G, аппаратных средствах поддержки облачной вычислений, ИИ и других приложениях, где требуется применение полупроводников с очень высокой производительностью. Новое решение отличается высокой энергоэффективностью.

Samsung разработала новую 2,5D-технологию упаковки микросхем I-Cube4


Samsung разработала такую компоновку I-Cube4, которая не вызывает появления паразитных соединений, приводящих к потерям. Это позволяет эффективно отводить вырабатываемое тепло, а также помогает проводить предварительные сканирующие тесты для отбраковки дефектных продуктов в процессе производства.

Samsung разработала новую 2,5D-технологию упаковки микросхем I-Cube4


В настоящее время Samsung продолжает совершенствовать технологию упаковки и нацелена на выпуск компоновки I-Cube6 и выше, используя комбинацию усовершенствованных технологических узлов, высокоскоростных интерфейсных IP-модулей и передовых технологий упаковки 2,5D/3D.



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