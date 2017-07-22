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Lenovo показала 5G-планшет Tab M10 5G

07 мая 2021, 16:24




В последние дни Lenovo демонстрирует «утечки» данных по своим будущим моделям. Буквально вчера она объявила некоторые ключевые характеристики нового планшета Xiaoxin Pad Pro 2021. В информационный пакет попали даже изображения, по которым можно оценить, какой дизайн и компоновку будет иметь флагманский продукт.

Днем позже Lenovo поделилась изображением другого готовящегося к выпуску планшета - Xiaoxin Pad Plus.

Со слов Lenovo, с внешней стороны планшет Xiaoxin Pad Plus будет иметь гладкую мягкую текстуру. На картинке изображен вариант дизайна белого цвета с оттеняющим торцевым оформлением. Эксперты сразу высказали мнение, что компания, скорее всего, заготовила еще и другие варианты оформления.

Lenovo показала свой будущий 5G-планшет Tab M10 5G


По картинке видно, что на задней поверхности планшета расположены две камеры внутри выступающего модуля. Здесь же видна надпись Dolby Atmos, указывающая на использование технологии объемного звучания, придуманной специально для создания эффекта 3D в режиме просмотра фильмов.

Планшет Xiaoxin Pad Plus будет относиться к среднему классу и получит чипсет Snapdragon 750G. Его наличие автоматически означает, что Xiaoxin Pad Plus сможет работать в сетях 5G. По всей видимости, телекоммуникационный пакет будет выглядеть следующим образом: 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5, GPS + GLONASS, USB Type-C, NFC.

По слухам, новый планшет появится в продаже не только в Китае, но и за его пределами. В Европе и США он получит название Lenovo Tab M10 5G. Доводом в пользу выбора этого названия стало то, что номер модели Tab M10 5G (TB-X607Z) практически совпадает с индексом Xiaoxin Pad Plus (TB-J607Z).

Известно также, что в Европе и США этот планшет будет оснащаться другим процессором, а именно Snapdragon 690, тоже с поддержкой 5G.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших игровых ноутбуков. Некоторые геймеры предпочитают настольные компьютеры, поскольку они обеспечивают большую производительность за свои деньги - но попробуйте положить десктоп в рюкзак. Когда вам нужна мощная система, которую можно взять с собой, нет альтернативы игровым ноутбукам. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие игровые ноутбуки: текущий анализ рынка".

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