Польская компания SilentiumPC объявила о расширении своей линейки компьютерных аксессуаров за счет выпуска нового комплекта Nano-Reset Remote ARGB KIT. Назначение нового набора - предоставить функцию подсветки вентилятора или оснастить компьютер светодиодными лентами с управлением без участия материнской платы.
Для управления комплектом адресной светодиодной подсветки применяется пульт дистанционного управления. Входящий в комплект разветвитель позволяет управлять подсветкой одновременно четырьмя различными устройствами, подключенными через стандартные 3-контактные разъемы ARGB с 2+1 питанием 5 В.
Настройка системы проста и потребует от пользователя только подключения контроллера Nano-Reset Remote ARGB к разъему питания SATA. После этого нужно будет лишь подключить ARGB-устройства к разъемам 2+1.
Пульт позволяет дистанционно управлять подсветкой через радиоканал. В отличие от ИК-управления, такой вариант не требует прямой оптической видимости между пультом ДУ и приемником.
Управлять ARGB-подсветкой можно также путем нажатия на кнопку RESET на корпусе компьютера. Для этого потребуется подключить 2-контактный кабель RESET к контроллеру Nano-Reset Remote ARGB. Система способна запоминать последний выбранный режим подсветки и восстанавливать его даже после выключения компьютера.
Большим преимуществом адресуемой светодиодной подсветки ARGB является то, что каждый светодиод управляется независимо. SilentiumPC предусмотрела десятки режимов работы контроллера Nano-Reset Remote ARGB KIT, введя их в комплект пресетов. Пользователь может переназначить цвета в предложенных комбинациях, выбирая нужный цвет из 16 млн вариантов.
В список предустановленных эффектов входят «мерцающая радуга», «постоянная подсветка определенным цветом», различные плавные переходы, режим постепенной смены цветов, «тихое дыхание» и режим стробоскопа, который вызывает у многих самые ярких впечатления.
Комплект SilentiumPC Nano-Reset Remote ARGB доступен по цене 8,99 евро (800 руб.) и поставляется с двухлетней гарантией производителя.