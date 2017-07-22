РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

SilentiumPC выпустил контроллер Nano-Reset Remote ARGB KIT для ARGB-подсветки

07 мая 2021, 18:48




Польская компания SilentiumPC объявила о расширении своей линейки компьютерных аксессуаров за счет выпуска нового комплекта Nano-Reset Remote ARGB KIT. Назначение нового набора - предоставить функцию подсветки вентилятора или оснастить компьютер светодиодными лентами с управлением без участия материнской платы.

Для управления комплектом адресной светодиодной подсветки применяется пульт дистанционного управления. Входящий в комплект разветвитель позволяет управлять подсветкой одновременно четырьмя различными устройствами, подключенными через стандартные 3-контактные разъемы ARGB с 2+1 питанием 5 В.

SilentiumPC выпустила контроллер Nano-Reset Remote ARGB KIT для ARGB-подсветки компьютера


Настройка системы проста и потребует от пользователя только подключения контроллера Nano-Reset Remote ARGB к разъему питания SATA. После этого нужно будет лишь подключить ARGB-устройства к разъемам 2+1.

Пульт позволяет дистанционно управлять подсветкой через радиоканал. В отличие от ИК-управления, такой вариант не требует прямой оптической видимости между пультом ДУ и приемником.

SilentiumPC выпустила контроллер Nano-Reset Remote ARGB KIT для ARGB-подсветки компьютера


Управлять ARGB-подсветкой можно также путем нажатия на кнопку RESET на корпусе компьютера. Для этого потребуется подключить 2-контактный кабель RESET к контроллеру Nano-Reset Remote ARGB. Система способна запоминать последний выбранный режим подсветки и восстанавливать его даже после выключения компьютера.

Большим преимуществом адресуемой светодиодной подсветки ARGB является то, что каждый светодиод управляется независимо. SilentiumPC предусмотрела десятки режимов работы контроллера Nano-Reset Remote ARGB KIT, введя их в комплект пресетов. Пользователь может переназначить цвета в предложенных комбинациях, выбирая нужный цвет из 16 млн вариантов.

В список предустановленных эффектов входят «мерцающая радуга», «постоянная подсветка определенным цветом», различные плавные переходы, режим постепенной смены цветов, «тихое дыхание» и режим стробоскопа, который вызывает у многих самые ярких впечатления.

SilentiumPC выпустила контроллер Nano-Reset Remote ARGB KIT для ARGB-подсветки компьютера


Комплект SilentiumPC Nano-Reset Remote ARGB доступен по цене 8,99 евро (800 руб.) и поставляется с двухлетней гарантией производителя.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор блока питания Super Flower Leadex Platinum SE 1000W. Блоки питания Super Flower серии Leadex Platinum -- долгожители рынка. Они появились на прилавках ещё в 2013 году, но до сих пор остаются вполне актуальными решениями. Сегодня мы познакомимся с обновленной моделью Leadex Platinum SE 1000W: основным отличием свежей версии «Special Edition» стала переработанная кабельная система. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор и тестирование блока питания Super Flower Leadex Platinum SE 1000W".


Читайте также:

  • Премиальные вентиляторы Gentle Typhoon будут устанавливаться в геймерские продукты XPG
  • Cooler Master выпустил новую линейку кулеров MasterLiquid Illusion
  • Raijintek выпустил комбо-набор Antila D5 EVO RBW-15 с RGB-подсветкой
  • Портативная «электростанция» Mango Power Explorer способна питать устройства мощностью до 2 кВт
  • Samsung создала первый в мире сверхмалый MLCC-конденсатор высокой емкости для бытовой электроники

    • следующая новость
    TSMC запланировал выпуск 5-нм чипов для Bitmain ASIC в 3 кв. 2021 года

    предыдущая новость
    Lenovo показала 5G-планшет Tab M10 5G

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Экономим с умом: подлинная пожизненная активация Windows 10 Pro OEM за 1027р, Office - 2192р Обзор Gigabyte AORUS Gen4 7000s 1TB: сверхбыстрый SSD на свежем контроллере Phison Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка Лучшие игровые ноутбуки: текущий анализ рынка Лучший SSD: текущий анализ рынка
    Большая весенняя распродажа BOBkeys Обзор и тест SSD-накопителя KIOXIA KXG60ZNV1T02 Лучший процессор для игр Лучшие игровые ноутбуки Лучший SSD
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    7 мая, 2021

    TSMC запланировал выпуск 5-нм чипов для Bitmain ASIC в 3 кв. 2021 года

    SilentiumPC выпустил контроллер Nano-Reset Remote ARGB KIT для ARGB-подсветки

    Lenovo показала 5G-планшет Tab M10 5G

    Samsung разработала 2,5D-технологию упаковки микросхем I-Cube4

    Налоговая служба США взялась за криптовалюту

    На Apple подали в суд за загоревшийся iPhone 6

    Мобильный SSD-накопитель Seagate One Touch SSD выдерживает падение с высоты 2 м

    6 мая, 2021

    Контроллеры Alder Lake будут поддерживать несколько режимов доступа к DDR4 и DDR5

    В Samsung Galaxy S22 появятся революционная технология непрерывного зума

    Функция поиска меток AirTag для iPhone 11/12 имеет скрытый «режим разработчика»

    IBM неожиданно объявила о готовности 2-нм техпроцесса, ожидавшегося только к 2025 году

    OPPO K9 5G получил 90-Гц экран и мощный процессор

    Intel и AMD не видят угрозы от спекулятивного исполнения кода при атаках класса Spectre

    Microsoft выпустила инструмент Counterfit для автоматизации аудита безопасности ИИ-систем

    5 мая, 2021

    Наушники Google Pixel Buds серии A будут поддерживать сервис Fast Pair

    Генерал Армии США рассказал о применении AR-гарнитуры Microsoft HoloLens в войсках

    Характеристики будущих настольных процессоров Intel Alder Lake-S попали в Igor's LAB

    RCNTEC обновил RPCM Software и добавил поддержку майнинга на базе Phoenix Miner

    FSP выпустил зарядное устройство FSP600 для AGV-машин и AMR-роботов

    Intel готовит к выпуску настольные компьютеры NUC 11 Essential начального уровня

    ССЫЛКИ