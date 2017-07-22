Частная китайская компания Bitmain, известный разработчик ASIC-ускорителей для майнинга, разместила в TSMC заказ на производство новых моделей чипов для своих ASIC-майнеров. Они будут выпускаться на базе новейшего производственного процесса N5 (5 нм).
Ожидается, что производство новых моделей ASIC Bitmain начнется в 3 кв. этого года. Пик поставок новых моделей на рынок ожидается в 1 кв. 2022 года, сообщает издание DigiTimes.
Известно, что производственные технологии TSMC N5 позволяют получить наилучшую в отрасли на сегодняшний день плотность размещения транзисторов и добиться наибольшей энергоэффективности. Эти два качества имеют высокое значение для майнинга.
На текущий момент производственный процесс N5 использовался компанией TSMC для выпуска изделий, адресованных только для Apple и Huawei. Эти компании использовали чипы для оснащения своих топовых моделей смартфонов и планшетов. Предполагается, что в скором времени на технологию N5 перейдет компания MediaTek.
Пока нет полной ясности, насколько высок будет спрос на ASIC-устройства, созданные на базе N5. В то же время уже высказываются опасения, что отвлечение TSMC на выпуск заказов для Bitmain способно снизить ее способность к поставкам других микросхем.
Информация о 5-нм чипе для Bitmain ASIC отсутствует. Но известно, что Bitmain ожидает существенного роста хешрейта пи оснащении новым чипом по сравнению с существующими предложениями ASIC. Последняя модель майнера Bitmain Antminer S19j имеет хешрейт 90 TH/s и потребляет мощность 3100 Вт. Цена этого устройства составляет 5017 долларов.
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