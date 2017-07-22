Компания Synology выпустила три новые модели сетевых СХД, получивших наименования: RS2421+, RS2421RP+ и RS2821RP+. Первые две модели имеют форм-фактор 2U и оснащены 12 лотками под установку жестких дисков, третья модель имеет размер 3U и оснащена 16 отсеками. Благодаря интерфейсу, модели можно масштабировать, что позволяет увеличить количество подключаемых дисков вдвое - до 24 и 28, соответственно.
Для установки подходят 3,5-дюймовые диски SATA LFF или SFF 2,5-дюймовые диски SATA LFF. Емкость всех трех блоков можно увеличить с помощью одного модуля расширения Synology RX1217(RP), который приобретается отдельно.
Создаваемый дисковый массив позволяет получать превосходные результаты при крупномасштабном резервном копировании и рассчитан на работу с файлами в масштабе компании уровня SMB или для создания частного облака.
Аппаратная поддержка выстроена на базе 4-ядерного процессора AMD V1500B 2,2 ГГц, оснащенного 4 Гбайтами оперативной памяти DDR4 с ECC. Допускается ее расширение до 32 Гбайт.
Сетевой интерфейс новых моделей представлен четырьмя гигабитными сетевыми разъемами RJ-45. Доступен также один разъем PCIe 3.0 8x.
Устройства RS2421(RP)+ и RS2821P+ могут быть оснащены двухпортовой сетевой картой Synology 10GbE или 25GbE3, благодаря которой можно увеличить пропускную способность сетевого доступа. При оснащении адаптером Synology M.2 можно подключить твердотельный накопитель NVMe, выстроив на его базе SSD-кэш.
По данным производителя, при таком оснащении производительности произвольного чтения блоками по 4 Кбайт по протоколу iSCSI достигает 106 000 и 105 000 IOPS для RackStation RS2421+/RS2421RP+ и RS2821RP+, соответственно. Производительность произвольной записи блоками по 4 Кбайт составляет 59 000 и 59 000 IOPS. При работе через сетевой протокол SMB для удаленного доступа к файлам, скорость последовательного чтения блоками по 64 Кбайт составляет, соответственно, 2200 и 2200 Мбайт/с, а последовательной записи - 1154 и 1164 Мбайт/с.
Как сообщает производитель, новые модели RackStation обеспечивают значительное повышение производительности по сравнению с предшественниками. Прирост скорости операций IOPS при произвольном чтении и записи для RS2421(RP)+ составляет 161% и 103%, соответственно. Для старшей модели RS2821(RP)+ рост аналогичных показателей составляет 162 и 115%, соответственно.
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