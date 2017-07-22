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Synology выпустила новые сетевых СХД RackStation для компаний SMB

09 мая 2021, 18:39




Компания Synology выпустила три новые модели сетевых СХД, получивших наименования: RS2421+, RS2421RP+ и RS2821RP+. Первые две модели имеют форм-фактор 2U и оснащены 12 лотками под установку жестких дисков, третья модель имеет размер 3U и оснащена 16 отсеками. Благодаря интерфейсу, модели можно масштабировать, что позволяет увеличить количество подключаемых дисков вдвое - до 24 и 28, соответственно.

Для установки подходят 3,5-дюймовые диски SATA LFF или SFF 2,5-дюймовые диски SATA LFF. Емкость всех трех блоков можно увеличить с помощью одного модуля расширения Synology RX1217(RP), который приобретается отдельно.

Synology выпустила новые сетевых СХД RackStation для компаний SMB


Создаваемый дисковый массив позволяет получать превосходные результаты при крупномасштабном резервном копировании и рассчитан на работу с файлами в масштабе компании уровня SMB или для создания частного облака.

Аппаратная поддержка выстроена на базе 4-ядерного процессора AMD V1500B 2,2 ГГц, оснащенного 4 Гбайтами оперативной памяти DDR4 с ECC. Допускается ее расширение до 32 Гбайт.

Сетевой интерфейс новых моделей представлен четырьмя гигабитными сетевыми разъемами RJ-45. Доступен также один разъем PCIe 3.0 8x.

Synology выпустила новые сетевых СХД RackStation для компаний SMB


Устройства RS2421(RP)+ и RS2821P+ могут быть оснащены двухпортовой сетевой картой Synology 10GbE или 25GbE3, благодаря которой можно увеличить пропускную способность сетевого доступа. При оснащении адаптером Synology M.2 можно подключить твердотельный накопитель NVMe, выстроив на его базе SSD-кэш.

По данным производителя, при таком оснащении производительности произвольного чтения блоками по 4 Кбайт по протоколу iSCSI достигает 106 000 и 105 000 IOPS для RackStation RS2421+/RS2421RP+ и RS2821RP+, соответственно. Производительность произвольной записи блоками по 4 Кбайт составляет 59 000 и 59 000 IOPS. При работе через сетевой протокол SMB для удаленного доступа к файлам, скорость последовательного чтения блоками по 64 Кбайт составляет, соответственно, 2200 и 2200 Мбайт/с, а последовательной записи - 1154 и 1164 Мбайт/с.

Synology выпустила новые сетевых СХД RackStation для компаний SMB


Как сообщает производитель, новые модели RackStation обеспечивают значительное повышение производительности по сравнению с предшественниками. Прирост скорости операций IOPS при произвольном чтении и записи для RS2421(RP)+ составляет 161% и 103%, соответственно. Для старшей модели RS2821(RP)+ рост аналогичных показателей составляет 162 и 115%, соответственно.

Информации о ценах пока нет.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор Gigabyte AORUS Gen4 7000s 1TB. Линейка твердотельных накопителей Gigabyte AORUS Gen4 7000s включает в себя две модели ёмкостью 1 и 2 Тбайт. Оба накопителя оснащаются массивным радиатором. При этом даже младшая модель, по заявлениям производителя, способна достигать огромной скорости последовательного чтения в 7000 Мбайт/с. Впечатляют и другие характеристики этих SSD. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Gigabyte AORUS Gen4 7000s 1TB: сверхбыстрый SSD на свежем контроллере Phison".

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