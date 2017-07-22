По слухам, Apple работает над созданием гибридной ТВ-консоли, которая будет предоставлять доступ к игровому порталу Apple и будет оснащена новым чипсетом с повышенной производительностью и значительно улучшенной поддержкой графики.
До сих пор игровой сегмент рынка оставался в относительной тени для Apple. Хотя со временем ее ТВ-консоли становились мощнее предыдущих, тем не менее недавно анонсированная ТВ-приставка Apple TV 4K, оснащенная чипсетом A12 Bionic, все-таки не вдохновила многих. По их мнению, она не оправдала ожиданий любителей гейминга. Это свидетельствует о том, что Apple до сих пор не уделяла достаточно внимания развитию игрового направления в своих продуктах.
Слухи о разработках Apple в области гейминга и созданию нового продукта на базе ТВ-приставки пришли из корейской социальной сети Clien. Об этом написало издание Wccftech. По их данным, будущая гибридная портальная консоль Apple будет похожа на Nintendo Switch. Это может означать, что Apple собирается предложить рынку продукт, который будет напрямую нацелен на геймерскую аудиторию.
Геймерские продукты, как известно, требуют повышенной производительности и улучшенного теплоотвода. По слухам, создаваемая разработка Apple оснащена мощной системой охлаждения, которая серьезно отличается от применявшихся подсистем в iPhone и iPad. Вычислительная мощность игровой консоли может опираться на использование нового чипсета, который будет отличаться от существующих чипов Apple серий A и M.
Очевидно, что выходить на рынок без поддержки игрового сообщества не имеет смысла с точки зрения бизнеса. Apple необходим мощный игровой партнер, вместе с которым (или которыми) можно развивать игровое направление.
По слухам, Apple уже ведет переговоры с известными разработчиками игр, такими как Ubisoft, о выпуске эксклюзивных игр. Они будут размещаться в Apple Arcade - онлайн-сервисе цифрового распространения компьютерных игр по подписке, который предоставляется всем устройствам экосистемы Apple, включая телевизионные приставки. Это сервис был запущен в сентябре 2019 года, но до сих пор функционирует в бета-режиме.
Ранее уже ходили слухи, что Apple собирается выпустить настольный компьютер Mac, ориентированный на геймеров. Это событие должно было состояться в 2020 году, но оно так и не произошло. Возможно, этому могло что-то помешать. Поэтому стоит относиться с осторожностью к информации о новой игровой консоли Apple.
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