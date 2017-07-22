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Майнеры выяснили реальный ресурс SSD-накопителей для поддержки сети Chia

10 мая 2021, 12:53




Как сообщает китайское техническое издание MyDrivers, в последнее время стали поступать массовые сообщения об отказах устройств хранения данных, имеющих ограниченный срок службы и используемых для майнинга криптовалюты Chai Coin.

Особенность криптовалюты Chai Coin состоит в том, что в отличие от биткоина и ряда других популярных криптовалют, работающих на алгоритме PoW (Proof-of-Work), майнинг криптовалюты Chia работает на алгоритме Proof-of-Space-and-Time. Если использование первого алгоритма по сути приводит к повышенным затратам вычислительной мощности и электроэнергии, то алгоритм для Chia применяет в качестве валидатора транзакций объем доступного дискового пространства, на которое производится временная запись с ее последующим освобождением. Майнер Chia предоставляет свое устройство хранения данных под запись, получая за это вознаграждение.

Майнеры выяснили реальный ресурс SSD-накопителей для поддержки сети Chia


Это «открытие» уже вызвало ажиотаж вокруг продаж жестких дисков, а также переход на оптимизированные под новый алгоритм системные платы. Ранее уже сообщалось, что повышенный спрос на жесткие диски жителей Гонконга привел к троекратному росту цен на эти накопители - жесткие диски и SSD-накопители.

Однако известно, что устройства на основе флэш-памяти NAND (SSD- и USB-накопители) могут быть перезаписаны ограниченное количество раз. Их выносливость характеризуют такие параметры, как TBW (количество записанных Тбайт данных, долговечность работы диска) и DWPD (число операций записи на диск в день).

Как отмечает издание MyDrivers, майнеры Chia в Китае выявили, что SSD-накопители емкостью 256 Гбайт едва выдерживают 40 дней работы для поддержки майнинг-сети Chia. Диски емкостью 512 Гбайт - 80 дней, 1 Тбайт - около 160 дней.

Срок службы накопителей, конечно, различается в зависимости от марки SSD и типа используемой флэш-памяти NAND. Производитель рекомендует устанавливать жесткие диски серверного класса, обычно выбираемые для установки в центрах обработки данных.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор Gigabyte AORUS Gen4 7000s 1TB. Линейка твердотельных накопителей Gigabyte AORUS Gen4 7000s включает в себя две модели ёмкостью 1 и 2 Тбайт. Оба накопителя оснащаются массивным радиатором. При этом даже младшая модель, по заявлениям производителя, способна достигать огромной скорости последовательного чтения в 7000 Мбайт/с. Впечатляют и другие характеристики этих SSD. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Gigabyte AORUS Gen4 7000s 1TB: сверхбыстрый SSD на свежем контроллере Phison".

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