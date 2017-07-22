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Flexxon выпустил первые в мире защищенные SSD-накопители X-PHY со встроенным ИИ

10 мая 2021, 15:24




Сингапурская компания Flexxon, специализирующаяся на кибербезопасности, объявила о выпуске защищенного твердотельного накопителя (SSD) под названием X-PHY стандарта NVMe со встроенным искусственным интеллектом (AI). По данным производителя, это сделано впервые в мире. Функция ИИ будет применяться как «последняя линия обороны» для защиты сохраненных на накопителе данных на аппаратном уровне.

Flexxon выпустил первые в мире защищенные SSD-накопители X-PHY со встроенным ИИ


Сообщается, что новый SSD-накопитель способен защищать как от удаленного вмешательства, так и от физических взлома, осуществляемого при непосредственном владении устройством. В нем имеется датчик температуры, который позволяет регистрировать аномальные тепловые воздействия и осуществлять заранее предусмотренные операции при выявлении необычных ситуаций.

В режиме реального времени устройство X-PHY способно выявлять появление вирусов и программ-вымогателей.

Flexxon выпустил первые в мире защищенные SSD-накопители X-PHY со встроенным ИИ


В случае выявления несанкционированного вторжения устройство способно оповестить пользователя по электронной почте и может заблокировать доступ к данным, предотвращая любое физическое вмешательство и извлечение информации. Для разблокировки потребуется пройти специальный процесс динамической аутентификации.

Если пользователями выступают клиенты, предъявляющие повышенные требования к безопасности, например, военные специалисты, то данные могут быть автоматически удалены физически. Это случай рассматривается как ответ на несанкционированное попадание устройства в чужие руки.

Вся поддержка ИИ встроена фабрично в прошивку твердотельного накопителя.

В настоящее время новый продукт проходит испытания в государственных учреждениях Сингапура, а также в медицинских и промышленных предприятиях. На первых порах он не будет поставляться на продажу для широкой публики.

Flexxon выпустил первые в мире защищенные SSD-накопители X-PHY со встроенным ИИ


Flexxon заявила, что первые поставки запланированы к сентябрю этого года. Если спрос будет успешным, то компания намерена собрать достаточно средств для запуска созданных устройств в производство для массового потребительского рынка к началу 2022 года.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор Gigabyte AORUS Gen4 7000s 1TB. Линейка твердотельных накопителей Gigabyte AORUS Gen4 7000s включает в себя две модели ёмкостью 1 и 2 Тбайт. Оба накопителя оснащаются массивным радиатором. При этом даже младшая модель, по заявлениям производителя, способна достигать огромной скорости последовательного чтения в 7000 Мбайт/с. Впечатляют и другие характеристики этих SSD. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Gigabyte AORUS Gen4 7000s 1TB: сверхбыстрый SSD на свежем контроллере Phison".

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