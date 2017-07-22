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Шутки Илона Маска вокруг курса Dogecoin зашкаливают его в разные стороны

10 мая 2021, 17:03




Шутки Илона Маска вокруг Dogecoin зашкаливают в разные стороны. В конце прошлой недели он обвалил ее курс на 20%, а затем снова поднял до прежнего уровня.

Криптовалюта Dogecoin была основана на уже существующей криптовалюте Luckycoin, которая в свою очередь была основана на Litecoin, та в свою очередь была основана на биткойне. Dogecoin получила свое название от интернет-мема Doge и была представлена в конце 2013 года и долгое время лежала «без движения».

Шутки Илона Маска вокруг Dogecoin зашкаливают ее курс в разные стороны


В июле 2020 года цена Dogecoin резко выросла из-за флешмоба в TikTok, направленного на то, чтобы цена монеты достигла 1 доллара. Это не произошло, но в январе 2021 года Dogecoin подорожал более чем на 800% за 24 часа, достигнув цены в 0,07 доллара в результате активной позиции пользователей Reddit. В феврале 2021 года Dogecoin достиг нового максимума цены в 0,08 доллара после сообщения Илона Маска в Твиттер.

В мае стоимость Dogecoin превысила барьер в 0,50 доллара, увеличившись более чем на 20 000% за год. Новый пирует произошел буквально на днях.

Первое событие произошло 9 мая во время прямого эфира на ТВ-шоу в День матери, куда Маск стал приглашенным ведущим шуточной программы «Субботним вечером в прямом эфире» (SNL). Маск уже называл себя «отцом дожа», и инвесторы Dogecoin проводили подобные вечеринки в надежде, что Маск похвалит криптовалюту, поднимая его цену.



Во время вступительного монолога Маск вывел на сцену свою маму. Мэй Маск спросила сына, что он подарит ей на День матери. На это оба ответили: «Dogecoin». В это время криптовалюта торговалась на уровне около 0,69 доллара. Позднее Маска попросили рассказать, «что такое Dogecoin». Он в шутку «согласился» и заявил, что Dogecoin - это просто «афера» (hustle). Через несколько часов после анонса Маска Dogecoin упал до уровня 0,44 доллара (около 20%). Позднее курс восстановился.

Но на этом «шутки» не закончились. Маск написал в своем Twitter, что планирует запустить в первом квартале 2022 года ракету SpaceX на Луну вместе с первым спутником Doge-1. Миссия будет оплачена в криптовалюте Dogecoin. «Это первая криптовалюта в космосе», - заявил Маск.

Шутки Илона Маска вокруг Dogecoin зашкаливают ее курс в разные стороны


Судя по всему, Маск намерен «раскрутить» свое состояние за счет подобных манипуляций курсом DogeCoin. Все ожидают давно обещанного роста курса Dogecoin до уровня 1.0 доллар.



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