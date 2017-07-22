Южнокорейская компания Zalman анонсировала выпуск системы охлаждения CNPS10X Performa Black, представляющей собой процессорный кулер башенного типа. При разработке новой системы большое внимание было уделено выбору конструкции, производящей минимальный уровень шума.
Кулер оснащен уникальным 135-миллиметровым вентилятором Zalman с перепончатой крыльчаткой, которая эффективно направляет воздушный поток в осевом направлении, не образуя завихрений. При вращении со скоростью от 700 до 1500 об/мин максимальная производительность прокачиваемого воздуха составляет 2,13 куб.м/мин.
Вентилятор установлен на самосмазывающихся подшипниках скольжения EBR (Long Life Bearing), что обеспечивает низкий уровень шума, максимальный порог которого не превышает 27 дБА.
Для отвода тепла в системе радиатора применяются набор из алюминиевых ребер и четыре тепловые трубки толщиной 8 мм; они непосредственно контактируют с процессором в основании кулера. Применяется также технология DTH Direct Touch Heatpipes, которая предусматривает впаивание медных трубок в основание радиатора и их стачивание под торец, что обеспечивает максимальную теплоотдачу. По данным Zalman, кулер способен выдерживать тепловые нагрузки до 180 Вт.
При установленном вентиляторе размеры изделия составляют 135 x 95 x 155 мм (ШxГxВ) и вес 860 г.
Поддерживаются сокеты следующих типов: AM4, LGA1200, LGA115x и LGA2066.