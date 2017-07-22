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Apple подала в суд на ФАС из-за штрафа в размере 12 млн долларов

10 мая 2021, 18:09




Как THG.ru уже сообщал ранее, компания Apple собралась опротестовать штраф Федеральной антимонопольной службы России (ФАС России), выписанный в размере 12 млн долларов из-за приложения Kaspersky Safe Kids. Apple заявляла, что ее позиция была обоснована необходимостью соблюдения строгих правил по защите интересов бизнес-пользователей, тогда как в «Лаборатория Касперского» придерживались иных правил, заявляя, что ЛК не нарушала никаких правил.


Apple опротестует штраф ФАС России в 12 млн долларов из-за приложения Kaspersky Safe Kids


Как сегодня сообщили Ведомости, Apple подала в суд на ФАС, оспорив тем самым выписанный штраф на 12 млн долларов. ФАС вынесла свой вердикт, утверждая, что Apple «злоупотребляет своим доминирующим положением на рынке мобильных приложений», как говорится в документах, размещенных в картотеке арбитражных дел.

Как следует из них, Арбитражный суд города Москвы принял 7 мая исковое заявление об оспаривании постановления от 27 апреля 2021 г. К заявлению были приложены документы от Apple. Ответчиком по делу выступает ФАС России.

Суд назначил проведение предварительного собеседования со сторонами и предварительное заседание на 21 июня.

Напомним, 27 апреля ФАС России наложил штраф на Apple в размере 12 млн долларов за «злоупотребление доминирующим положением на рынке мобильных приложений». По мнению ФАС, Apple придерживается дискриминационной политики в отношении «Лаборатории Касперского», которая отказалась выполнить требования Apple по доработке приложений с учетом политики безопасности, принятой для всех разработчиков приложений в AppStore.

Жалоба со стороны «Лаборатории Касперского» была подана еще в 2019 году, когда Apple отказалась принимать обновления версий программы родительского контроля Kaspersky Safe Kids (KSK) со стороны Apple. «Лаборатории Касперского» назвала тогда действия Apple необоснованными.

Apple опротестует штраф ФАС России в 12 млн долларов из-за приложения Kaspersky Safe Kids


Компания Apple заявила, что она не отказывала «Лаборатории Касперского» в размещении ее приложения, а потребовала внести в него изменения, которые предъявляются ко всем приложениям в AppStore, установленным для защиты детей. Представитель Apple также обратил внимание, что «Лаборатория Касперского» уже имеет в AppStore 13 других своих приложений и сотни обновлений для них, что указывает на то, что Apple не устраивала дискриминационных мер против ЛК, а только требует от нее соблюдения единых правил, распространяющихся на всех разработчиков.



Ранее редакция THG.ru опубликовала статью об искусственном интеллекте. Искусственный интеллект уже давно занял важное место в научно-фантастической литературе и голливудских блокбастерах. Именно они формируют мнение большинства людей о том, что из себя представляет ИИ, и чего от него следует ожидать. Но насколько это мнение соответствует реальному положению вещей? Давайте разбираться. Подробнее об этом читайте в статье "Искусственный интеллект: правда и вымысел".

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