Как THG.ru уже сообщал ранее, компания Apple собралась опротестовать штраф Федеральной антимонопольной службы России (ФАС России), выписанный в размере 12 млн долларов из-за приложения Kaspersky Safe Kids. Apple заявляла, что ее позиция была обоснована необходимостью соблюдения строгих правил по защите интересов бизнес-пользователей, тогда как в «Лаборатория Касперского» придерживались иных правил, заявляя, что ЛК не нарушала никаких правил.
Как сегодня сообщили Ведомости, Apple подала в суд на ФАС, оспорив тем самым выписанный штраф на 12 млн долларов. ФАС вынесла свой вердикт, утверждая, что Apple «злоупотребляет своим доминирующим положением на рынке мобильных приложений», как говорится в документах, размещенных в картотеке арбитражных дел.
Как следует из них, Арбитражный суд города Москвы принял 7 мая исковое заявление об оспаривании постановления от 27 апреля 2021 г. К заявлению были приложены документы от Apple. Ответчиком по делу выступает ФАС России.
Суд назначил проведение предварительного собеседования со сторонами и предварительное заседание на 21 июня.
Напомним, 27 апреля ФАС России наложил штраф на Apple в размере 12 млн долларов за «злоупотребление доминирующим положением на рынке мобильных приложений». По мнению ФАС, Apple придерживается дискриминационной политики в отношении «Лаборатории Касперского», которая отказалась выполнить требования Apple по доработке приложений с учетом политики безопасности, принятой для всех разработчиков приложений в AppStore.
Жалоба со стороны «Лаборатории Касперского» была подана еще в 2019 году, когда Apple отказалась принимать обновления версий программы родительского контроля Kaspersky Safe Kids (KSK) со стороны Apple. «Лаборатории Касперского» назвала тогда действия Apple необоснованными.
Компания Apple заявила, что она не отказывала «Лаборатории Касперского» в размещении ее приложения, а потребовала внести в него изменения, которые предъявляются ко всем приложениям в AppStore, установленным для защиты детей. Представитель Apple также обратил внимание, что «Лаборатория Касперского» уже имеет в AppStore 13 других своих приложений и сотни обновлений для них, что указывает на то, что Apple не устраивала дискриминационных мер против ЛК, а только требует от нее соблюдения единых правил, распространяющихся на всех разработчиков.
Ранее редакция THG.ru опубликовала статью об искусственном интеллекте. Искусственный интеллект уже давно занял важное место в научно-фантастической литературе и голливудских блокбастерах. Именно они формируют мнение большинства людей о том, что из себя представляет ИИ, и чего от него следует ожидать. Но насколько это мнение соответствует реальному положению вещей? Давайте разбираться. Подробнее об этом читайте в статье "Искусственный интеллект: правда и вымысел".