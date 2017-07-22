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Исследователь взломал метку AirTag и подменил в ней URL-адрес поиска

10 мая 2021, 19:53




Смарт-метки AirTag были анонсированы в конце апреля на мероприятии Apple Spring Loaded. И всего через несколько дней после запуска пришло сообщение от Twitter-пользователя Stack Smashing о взломе нового аксессуара.

Исследователь взломал метку AirTag и подменил в ней URL-адрес поиска


Как заявил исследователь безопасности, он сумел взломать маячок и отыскать файлы, которыми пользуется программа микроконтроллера для его управления. Дальше оказалось все просто: потребовалось найти в одном из файлов место, где прописан URL-адрес, передаваемый через NFC в случае потери, и заменить его на свой вариант.

Речь в данном случае не идет о классическом джейлбрейке AirTag, когда удается перехватить управление и выдавать маячку свои команды. Однако приведенный пример взлома также не служит слабым утешением.



Как сообщил пользователь Stack Smashing через Twitter, он взломал 8-битную версию AirTag. По слухам, гаджет оснащен процессором U1, который, однако, не поддерживает поиск на территории России, Украины и ряда других стран. Пока неизвестно, сможет ли Apple исправить возникшую проблему с помощью обновления ПО.

Исследователь взломал метку AirTag и подменил в ней URL-адрес поиска


В то же время, как указывает исследователь, открытый им способ взлома AirTag позволяет отсылать пользователя на случайный веб-сайт. Это может служить инструментом для фишинга и что-то подобного.



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