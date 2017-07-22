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Собственный модем Apple 5G может появиться для iPhone только в 2023 году

10 мая 2021, 20:40




Популярный аналитик Мин-Чи Куо отправил сегодня в адрес инвесторов новые рекомендации, которые оказались также в руках издания MacRumors. Они сообщают, что в записке Мин-Чи Куо высказано предположение, что Apple планирует через два года отказаться от использования модема Quakcomm в своих продуктах и перейти на установку собственного модема 5G, разработанного специально для достижения более высокой эффективности при работе с основной полосой частот сетей 5G. Ожидается, что собственным модемом 5G будут оснащаться смартфоны iPhone, начиная с выпуска 2023 года.

Куо: собственный модем Apple 5G может появиться для iPhone только в 2023 году


По мнению Куо, названные сроки указаны с оценкой «не раньше». Это означает, что вплоть до, как минимум, 2023 года Apple будет продолжать использовать модемы Qualcomm для своих смартфонов iPhone 5G. Соответственно, после перехода Apple на собственный чип 5G, компании Qualcomm потребуется выходить на новые рынки, чтобы компенсировать потерю заказов от Apple.

Поскольку, отмечает Куо, продажи смартфонов на платформе Android для верхнего ценового диапазона достаточно вялые, Qualcomm будет вынуждена конкурировать за большее количество заказов на рынке недорогих телефонов, чтобы компенсировать потерю заказов Apple. В этом сегменте Qualcomm придется серьезно конкурировать с MediaTek, что приведет к росту давления на рынке в среднем и низком ценовом сегменте.

Аналогичные прогнозы высказывали в марте эксперты аналитического агентства Barclays. Они указывали, что собственный модем Apple 5G, специально разработанный для iPhone, появится в 2023 году. Apple начала разработки собственного модема 5G в начале 2020 года.

Поскольку разработка Apple является более поздней, чем конкурентов, созданные в Apple модемы 5G будут отличаться, как ожидается, более высокой скоростью, улучшенными характеристиками контроля задержки сигнала , а также рядом других преимуществ по сравнению с модемами Qualcomm или Intel, которые применялись для iPhone в более ранних поколениях.

В 2019 году Apple приобрела большую часть бизнеса Intel по производству модемов для смартфонов. Считается, что Apple ведет свои разработки модема5G, опираясь на технологии, созданные в Intel.



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