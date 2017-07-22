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Pocket PC превращает смартфон Xiaomi Mi Mix Fold в настольный компьютер

11 мая 2021, 07:30




В первом складном смартфоне Mi Mix Fold китайской компании Xiaomi обнаружили функцию Pocket PC, о добавлении которой компания сообщала ранее. Ее появление не стало неожиданностью, тем более, что многие эксперты проявили живой интерес к ней еще на момент первого анонса.

Напомним, складной смартфон Mi Mix Fold был анонсирован в марте этого года. Благодаря этой модели, китайская компания Xiaomi вошла в число лидеров мобильного рынка с продуктом, которому предрекают яркое будущее как топовый формат, в первую очередь, в сегменте верхнего ценового диапазона. Конкурентами Xiaomi выступают Samsung и Huawei.

Pocket PC превращает смартфон Mi Mix Fold в настольный компьютер


На первый взгляд, Mi Mix Fold очень похож на Galaxy Z Fold 2. Это вызвало шквал критики со стороны экспертов, которые хотели увидеть в модели что-то качественно новое. Представители Xiaomi объявили, что этим инновационным отличием Mi Mix Fold станет функция Pocket PC, которая должна быть добавлена позднее. Было заявлено, что она предоставит пользователям ряд новых уникальных возможностей.

Появление функции Pocket PC прошло без громкого анонса, но ее заметили уже через месяц после поступления Mi Mix Fold в продажу. Как следует из названия, функция Pocket PC позволяет превратить Mi Mix Fold в аналог настольного компьютера с внешним интерфейсом Рабочего стола в стиле Windows 10.

Пользовательский интерфейс Mix Fold в режиме Pocket PC имеет меню «Пуск», «Панель задач» и «Центр управления» - все как у Рабочего стола Windows 10. Очевидно, что внутри все это выглядит иначе, потому что это не эмуляция виртуальной машины с Windows 10.

Функция Pocket PC позволяет держать открытыми до четырех приложений одновременно и перетаскивать контент из одного окна в другое.

Важно отметить, что и Samsung, и Huawei также предпринимают попытки сделать свои раскладные модели похожими на настольный компьютер. Все участники осознают, что в этом проявляется тренд на конвергенцию мобильных и настольных устройств. Разница состоит в том, что конкурентам потребуется для работы еще и внешний дисплей, тогда как Mi Mix Fold может обходиться без этого и работает автономно.



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