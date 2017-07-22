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Clubhouse для Android открыл предварительную регистрацию для России

11 мая 2021, 10:02




Приложение Clubhouse появилось в Google Play для Android в России, где теперь доступна ссылка на предварительную регистрацию для загрузки новой программы. Два дня назад бета-версия популярной программы для платформы Android стала доступна в США. Clubhouse - это популярное приложение, в котором миллионы пользователей подключаются к аудио-чату, доступному только по приглашениям.

Clubhouse для Android открыл предварительную регистрацию для России


9 мая долгожданное приложение Clubhouse для Android (бета-версия) стало доступно в США в магазине Google Play для платформы Android. Компания Alpha Exploration Co., разработчик этой программы, объявила, что сначала она проведет развертывание только для англоязычных стран, а затем - на весь остальной мир.

Clubhouse для Android открыл предварительную регистрацию для России


Clubhouse первоначально был запущен для iOS в апреле 2020 года, заложив основы для создания социальной сети, построенной на голосовом общении. Спусковым крючком для роста ее популярности стала пандемия COVID-19. Уже в первые месяцы приложение начало резко наращивать свою популярность, особенно после получения 12 млн долларов в мае 2020 года в виде инвестиций раунда A от известного венчурного фонда Andreessen Horowitz.

Второй привлекательной фишкой новой сети стала элитарность, сформированная за счет того, что доступ к приложению можно получить только по приглашению. Свою лепту в рост популярности вложили также китайские пользователи, которые увидели в Clubhouse доступную социальную сеть, еще не подвергавшуюся цензуре и блокировке со стороны властей. Clubhouse привлек их возможностью обсуждения различных, запрещенных в Китае тем, в том числе политических, включая протесты в Гонконге и политический статус Тайваня. Осознав угрозу, китайские власти быстро заблокировали приложение, введя запрет на его поддержку в феврале 2021 года для материкового Китая. Однако в остальном мире эти действия оказались почти незаметны.

Clubhouse для Android открыл предварительную регистрацию для России   Clubhouse для Android открыл предварительную регистрацию для России


В результате в сети сформировала псевдо-элитарная социальная сеть разговорного типа, стоимость которой по состоянию на январь 2021 года оценивали в один миллиард долларов. По состоянию на декабрь 2020 года у приложения было 600 тыс. зарегистрированных пользователей.

В январе 2021 года компания Alpha Exploration Co. объявила, что «скоро» приступит к работе над приложением для Android, прекратив тем самым споры о необходимости иметь вариант приложения для этой ОС.

Несколько твитов из внутренних источников разработчиков и экспертов указали, что бета-версия будет доступна в течение мая. 9 мая поступило подтверждение, что приложение для Android появилось в Play Store, но только для пользователей в США. Такой запуск объяснили тем, что команда разработчиков Clubhouse намерена сначала собрать критические отзывы о работе бета-версии, чтобы исправить выявленные проблемы до полномасштабного запуска по всему миру.

Clubhouse для Android открыл предварительную регистрацию для России


Русскоязычный сегмент Clubhouse получил бурное развитие с начала февраля 2021 года после публикаций об участии в этом сервисе ряда медийных лиц. За неделю в феврале 2021 года количество пользователей Clubhouse в России увеличилось почти в 18 раз, составив от 140 до 400 тысяч пользователей.



Ранее редакция THG.ru опубликовала статью об искусственном интеллекте. Искусственный интеллект уже давно занял важное место в научно-фантастической литературе и голливудских блокбастерах. Именно они формируют мнение большинства людей о том, что из себя представляет ИИ, и чего от него следует ожидать. Но насколько это мнение соответствует реальному положению вещей? Давайте разбираться. Подробнее об этом читайте в статье "Искусственный интеллект: правда и вымысел".

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