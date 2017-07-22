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UScellular, Qualcomm, Ericsson и Inseego добились рекордного покрытия для 5G mmWave

11 мая 2021, 11:44




Технологические компании UScellular, Qualcomm Technologies, Ericsson и Inseego сообщают, что совместными усилиями им удалось добиться устойчивой поддержки сети 5G в расширенных условиях эксплуатации, характеризуемых дальностью и наличием естественных препятствий на пути распространения сигнала. Испытания проводились на базе уже развернутой коммерческой сети 5G в миллиметровом диапазоне (mmWave).

UScellular, Qualcomm, Ericsson и Inseego добились рекордного покрытия для 5G mmWave


Сообщается, что удалось обеспечить устойчивое фиксированное беспроводное соединение (FWA) на расстоянии 7 км при прямой видимости базовой станции. Устойчивая средняя скорость нисходящего канала (Downlink) составила около 1 Гбит/с, устойчивая средняя скорость восходящего канала (Uplink) - около 55 Мбит/с, пиковые мгновенные скорости загрузки на нисходящем канале (Downlink) превышали 2 Гбит/с.

Это рекордное по дальности фиксированное беспроводное соединение (Fixed Wireless Access, FWA), показанное в США в сетях 5G mmWave.

Другой пример достижений связан с работой в условиях отсутствия прямой видимости базовой станции. Исследователям удалось достичь устойчивой работы с сетью на дальности 1,75 км. Средняя скорость доступа в нисходящем канале (Downlink) составила порядка 730 Мбит/с, устойчивая средняя скорость в восходящем канале (Uplink) - около 38 Мбит/с.

Результаты были показаны в коммерческой сети оператора UScellular в Джейнсвилле, штат Висконсин.

В испытаниях использовались усовершенствованная антенная система Antenna Integrated Radio (AIR) 5322 компании Ericsson и уличный преобразователь CPE FW2010 Inseego Wavemaker 5G на базе платформы Qualcomm 5G Fixed Wireless Access Platform Gen 1 с использованием телеком-модема Qualcomm Snapdragon X55 5G Modem-RF и антенного модуля Qualcomm QTM527 mmWave.

UScellular, Qualcomm, Ericsson и Inseego добились рекордного покрытия для 5G mmWave


К диапазону «миллиметровых волн» или mmWave относят частоты 24-300ГГц. Для технологии mmWave выделено два диапазона: n257 (26,50-29,50 ГГц) и n258 (24,25-27,50 ГГц).



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