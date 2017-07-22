Французская аналитическая компания DxOMark разработала новый тест, позволяющий получить объективную и обоснованную оценку телефона с точки зрения качества используемой им батареи и эффективности ее работы.
Для оценки производительности аккумуляторных батарей принимаются во внимание разные параметры, такие как динамика зарядки, эффективность расхода энергии, производительность при различных сценариях применения. Это позволило разработать новый тест, с помощью которого можно провести ранжирование смартфонов, опираясь на возможности и производительность их аккумуляторов.
Выставляемый рейтинг (итоговая оценка) является интегральным результатом, полученным на основе нескольких экспериментов и тестов, связанных с выполнением широкого спектра повседневных действий.
При разработке теста DxOMark были проведены обширные исследования, связанные с моделированием различных сценариев применения. В результате был выработан обоснованный итоговый показатель, на основании которого можно дать объективную оценку качества аккумулятора.
При разработке теста было протестировано около 100 различных параметров, имеющих отношение к работе и использованию батареи. Среднее время тестирования каждого устройства составило около 150 часов.
На основании проведенных тестов были отобраны три основных параметра, по которым рассчитывается итоговый рейтинг. Это автономность аккумулятора, диаграмма зарядки и эффективность расхода накопленной энергии.
Чтобы составить полный список смартфонов, проведя их ранжирование по метрикам DxOMark, потребуется определенное время. В настоящее время получены результаты по первым 17 моделям смартфонов. В текущем списке DxOMark на первом месте оказался смартфон Samsung Galaxy M51, на втором - Wico Power U30, на третьем месте - OPPO Find X3.
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