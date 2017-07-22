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DxOMark разработала тест для оценки качества аккумуляторов смартфонов

11 мая 2021, 13:59




Французская аналитическая компания DxOMark разработала новый тест, позволяющий получить объективную и обоснованную оценку телефона с точки зрения качества используемой им батареи и эффективности ее работы.

Для оценки производительности аккумуляторных батарей принимаются во внимание разные параметры, такие как динамика зарядки, эффективность расхода энергии, производительность при различных сценариях применения. Это позволило разработать новый тест, с помощью которого можно провести ранжирование смартфонов, опираясь на возможности и производительность их аккумуляторов.

DxOMark разработала тест для оценки смартфонов по качеству батарей


Выставляемый рейтинг (итоговая оценка) является интегральным результатом, полученным на основе нескольких экспериментов и тестов, связанных с выполнением широкого спектра повседневных действий.

При разработке теста DxOMark были проведены обширные исследования, связанные с моделированием различных сценариев применения. В результате был выработан обоснованный итоговый показатель, на основании которого можно дать объективную оценку качества аккумулятора.

DxOMark разработала тест для оценки смартфонов по качеству батарей


При разработке теста было протестировано около 100 различных параметров, имеющих отношение к работе и использованию батареи. Среднее время тестирования каждого устройства составило около 150 часов.

На основании проведенных тестов были отобраны три основных параметра, по которым рассчитывается итоговый рейтинг. Это автономность аккумулятора, диаграмма зарядки и эффективность расхода накопленной энергии.

DxOMark разработала тест для оценки смартфонов по качеству батарей


Чтобы составить полный список смартфонов, проведя их ранжирование по метрикам DxOMark, потребуется определенное время. В настоящее время получены результаты по первым 17 моделям смартфонов. В текущем списке DxOMark на первом месте оказался смартфон Samsung Galaxy M51, на втором - Wico Power U30, на третьем месте - OPPO Find X3.



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