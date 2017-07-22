Китайская компания Xiaomi получила патент на смартфон с поворотной камерой, которая в основном положении способна делать снимки с тыльной стороны, но также может быть развернута на 180°, выполняя роль селфи-камеры.
Узнать об изобретении удалось по патенту, выданному Всемирной организацией интеллектуальной собственности (World Intellectual Property Organization, WIPO). Этот документ был обнаружен исследователями с портала LetsGoDigital. По их данным, патентная заявка была подана в феврале 2020 года и получила название "Terminal device" («Терминальное устройство»).
Отмечается, что наиболее важным элементом предлагаемого механизма является модуль разворота камеры. Компания предлагает использовать магнитный привод, а для съемки из-под поверхности экрана - технологию подэкранный съемки, уже разработанной ранее компанией Xiaomi для складной модели.
Схема конструкции показана на рисунке. Камера, используемая в двух положениях, отмечена оранжевым цветом.
Патентная документация раскрывает несколько особенностей механизма разворота камеры. Предлагается не только разворачивать камеру, но и перенастраивать контент на экране с учетом текущего положения камеры.
По некоторым признакам, Xiaomi может выпустить первый смартфон с поворотной селфи-камерой совсем скоро. Говоря, что это может быть модель Mi Mix 4. Однако подтверждения этой информации пока нет.
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