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Samsung ведет разработку чипсета Exynos 2200 уровня Apple M1

11 мая 2021, 16:43




Как сообщило корейское издание The Korean Economic Daily, Samsung ведет разработку нового мощного чипсета с процессорным блоком на базе ARM, способным конкурировать с новаторским решением M1 от компании Apple. Новый продукт Samsung будет продвигаться под брендом Exynos. По слухам, его название - Exynos 2200.

Samsung ведет разработку чипсета Exynos 2200 нового поколения в противовес Apple M1


Новый чипсет предназначен для тонких и легких ноутбуков, а также планшетов премиум-класса. С его помощью Samsung сможет выпускать ноутбуки и планшеты такого же класса, как Apple MacBook (M1) и iPad Pro.

Новый чипсет Exynos 2200 будет изготавливаться на базе современного 5-нм техпроцесса Samsung EUV; по плотности упаковки и энергоэффективности он уступает только техпроцессу TSMC N5.

Samsung ведет разработку чипсета Exynos 2200 нового поколения в противовес Apple M1


Согласно предварительным оценкам, его процессорный блок состоит из восьми 64-битных ядер Arm Cortex-X1 (или их производных) и кластера из восьми энергоэффективных ядер A55. В состав чипсета также входит интегрированный блок графического процессора на базе AMD RDNA. По слухам, он превосходит аналогичные решения Apple и Qualcomm.

Ранее Samsung и AMD уже объявили о партнерстве по разработке чипсетов. Они договорились, что продукты, работающие под новыми чипами Exynos, не будут конкурировать (дублировать) продукты, использующие чипы AMD.

Exynos 2200 будет конкурировать с Qualcomm Snapdragon 8cx Gen 2, в котором используются ядра Kryo 495; Exynos 2200 использует ядра ARM Cortex.

Samsung ведет разработку чипсета Exynos 2200 нового поколения в противовес Apple M1


Ожидается, что Exynos 2200 будет запущен в массовое производство во второй половине 2021 года. Помимо ноутбуков, он может работать также на планшетах и смартфонах Samsung Galaxy. Новый чип будет поддерживать операционные системы Windows (Windows 10 on Arm) и Android.



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