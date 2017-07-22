Как сообщило корейское издание The Korean Economic Daily, Samsung ведет разработку нового мощного чипсета с процессорным блоком на базе ARM, способным конкурировать с новаторским решением M1 от компании Apple. Новый продукт Samsung будет продвигаться под брендом Exynos. По слухам, его название - Exynos 2200.
Новый чипсет предназначен для тонких и легких ноутбуков, а также планшетов премиум-класса. С его помощью Samsung сможет выпускать ноутбуки и планшеты такого же класса, как Apple MacBook (M1) и iPad Pro.
Новый чипсет Exynos 2200 будет изготавливаться на базе современного 5-нм техпроцесса Samsung EUV; по плотности упаковки и энергоэффективности он уступает только техпроцессу TSMC N5.
Согласно предварительным оценкам, его процессорный блок состоит из восьми 64-битных ядер Arm Cortex-X1 (или их производных) и кластера из восьми энергоэффективных ядер A55. В состав чипсета также входит интегрированный блок графического процессора на базе AMD RDNA. По слухам, он превосходит аналогичные решения Apple и Qualcomm.
Ранее Samsung и AMD уже объявили о партнерстве по разработке чипсетов. Они договорились, что продукты, работающие под новыми чипами Exynos, не будут конкурировать (дублировать) продукты, использующие чипы AMD.
Exynos 2200 будет конкурировать с Qualcomm Snapdragon 8cx Gen 2, в котором используются ядра Kryo 495; Exynos 2200 использует ядра ARM Cortex.
Ожидается, что Exynos 2200 будет запущен в массовое производство во второй половине 2021 года. Помимо ноутбуков, он может работать также на планшетах и смартфонах Samsung Galaxy. Новый чип будет поддерживать операционные системы Windows (Windows 10 on Arm) и Android.
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